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法比歐心疼女兒得「困難病」受罪1年　挺愛女自由戀愛：5歲也可以

記者蕭采薇／台北報導

法籍男星法比歐成為台灣女婿3年，與妻子Desiree育有1個女兒Lola。他4日出席活動時透露，剛當上新手爸爸時，壓力大到崩潰，直呼「不是只有媽媽會產後憂鬱」。加上女兒當時出生兩個月就確診Covid，後來還飽飽的消化系統菌叢遭抗生素破壞而得到「困難病」，花了1年才痊癒。

▲▼法比歐法式浪漫魅力吃冰-法比歐。（圖／記者周宸亘攝）

▲法比歐現身分享奶爸經。（圖／記者周宸亘攝）

法比歐4日出席冰淇淋品牌活動，現場示範法國人吃到好吃的東西會比手勢說「Oh-là-là」，當然看到帥哥、美女時，也可以喊「Oh-là-là」。而他近期用到的一次，是上週末和老婆吃到一間小餐館的牛小排，「非常好吃，不過我現在習慣的語言變成中文，所以我會說『哇塞！』真的太好吃了！」

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他日前和老婆錄影片聊產後憂鬱，兩人都認同不只會發生在媽媽身上，爸爸也是。法比歐進一步解釋：「前幾個月要每天真的是7小時照顧她，前3個月baby不會給你反應，很累、沒自由，沒辦法做想要的事，跟她互動，當然她很可愛，但還是想要自己的時間。」加上兩人在台北都沒有後援，確實身心俱疲。

▲法比歐與老婆、女兒。（圖／翻攝自法比歐IG）

▲法比歐有女萬事足，直說看到老婆、女兒就覺得幸福。（圖／翻攝自法比歐IG）

而因為女兒出生時還在疫情期間，探望新生兒都只能隔著玻璃，每天只有15分鐘，法比歐坦言：「那時候真的覺得和小孩沒什麼連結。」直到寶寶2個月確診，法比歐跟女兒住在一起住院隔離，24小時照顧她，從相處的一點一滴中，雖然辛苦但也迅速增進父女感情。

不過也因為治療新冠肺炎時的抗生素，破壞了寶寶消化系統中的菌叢，導致寶寶得到困難病，「會讓小孩有胃食道逆流，每次餵她要1小時，每2個小時要餵，真的要瘋了，餵了又全部吐出來。」他坦言曾多次為女兒心疼到哭泣，也感受到寶寶的脆弱，只希望她能健康長大，如今已經痊癒。

▲▼法比歐法式浪漫魅力吃冰-法比歐。（圖／記者周宸亘攝）

▲法比歐示範法國人吃到好吃的東西會比手勢說「Oh-là-là」。（圖／記者周宸亘攝）

法比歐透露女兒現在1歲多，法文、中文都聽得懂，而且個性很獨立。他也和許多爸爸一樣，一想到女兒未來有男朋友，就忍不住直喊「會吃醋」，但仍會支持女兒，「愛情是很美好的事，也很難說什麼時候會發生。就算是五歲也可以，我還是會問他，對方喜歡吃什麼，要不要多買點餅乾、冰淇淋。」

▲▼法比歐法式浪漫魅力吃冰-法比歐。（圖／記者周宸亘攝）

▲法比歐與外國鮮肉熱舞送愛心。（圖／記者周宸亘攝）

法比歐先前外公過世，他因工作無法回法國奔喪。其實他也很擔心已經失智的外婆的狀態，預計今年8月會帶著女兒回法國照顧外婆，「因為我家人住在不同的城市，現在我外婆不能一個人住在家裡，我們必須要安排有人去照顧她，所以我姐姐都會輪流著去照顧她。」

 

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