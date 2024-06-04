獨家／走鐘獎瘋傳不辦了？　呱吉認「遇瓶頸急找辦法」困難全說了

記者孟育民／台北報導

台灣YouTuber界盛事「走鐘獎」自2019年舉辦，規模一年比一年盛大，今年即將舉辦第六屆，不過原訂近期要開放創作者報名，至今遲遲沒有消息，甚至官網也被發現整個消失，因此傳出不辦的傳聞。稍早，呱吉接受《ETtoday星光雲》訪問反駁消息，表示還是會如期舉行，但確實遇到瓶頸，「今年唯一的變數是慣例要在十月，但是我們已經很努力爭取十月台北流行音樂中心的場地，我們爭取了兩次但都沒有成功，現在我們也還在尋找其他的辦法，我覺得沒有太大的變數。」

▲呱吉回應走鐘獎進度。（圖／公視提供）

第五屆走鐘獎去年在高雄舉辦，因為考量時間成本以及預算，導致有些創作者無法前來，今年預計重回台北舉辦，不料場地卻出現狀況，呱吉坦言近期許多外國人來台灣演出，因此場地大爆炸，好的場地時間都被卡死，「原本希望能夠拿到台北流行音樂中心的場地，但前兩三個禮拜前確定沒辦法去，現在就是在等時間確定，再看看其他的場地，時間不會太大的變動。」

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▲呱吉坦言場地找尋困難。（圖／翻攝自Facebook／呱吉）

而今年報名時間比以往慢了一點，呱吉則說：「關於報名徵件的內容其實是下個禮拜！」他也預告今年會有些不同，將擴大創作者之間的交流，「以前只有限定台灣區域的創作者，這屆我們會邀請全亞洲，不管你什麼語種，只要你有上中文字幕的話，我們都會接受報名。」