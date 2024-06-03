掏支票勸媳婦離婚！鍾欣凌「恐怖婆婆」催淚飆收視

記者許逸群／台北報導

家庭生活喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》第二季，最新播出鍾欣凌為保全兒子楊銘威不會孤老終身，竭盡所能拆散楊銘威與林筳諭，一段獨自坐在公園中流露母愛的動人哭戲，奪下收視最高點。

▲鍾欣凌化身「恐怖婆婆」。（圖／公共電視提供）

鍾欣凌為了拆散兒子與媳婦，不僅刻意找頗有姿色的年輕女孩當員工，還拿著支票找林筳諭「談判」，當場變回第一季對小鷗一樣的恐怖婆婆。結果被發現只想用三萬元打發，讓林筳諭傻眼：「歐巴桑！你有沒有少寫一個零啊？要用三萬塊買我的婚姻？我一天營業額就一萬多了！」

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林筳諭表示，大美和秉仁一直都不想要有婚姻，小孩是個意外，現在竟然又發生意外中的意外，讓他們都不知該如何面對，但考量共同開飲料店，且其實彼此互相在意、又有革命情感，兩人決定先維持婚姻，「大美主控性很強，秉仁就是一個很懶散的人，雖然說秉仁做的並不是100%，可是至少他願意做，這方面他們兩個蠻合的。」

▲楊銘威在劇中遭「戴綠帽」生出混血兒（圖／公共電視提供）

楊銘威則形容，秉仁跟大美的戀愛觀相近，因為都曾經是「玩咖」，所以當一個玩咖居然被別人戴綠帽，內心的打擊一定非常大，不過秉仁的內心深處其實很善良，雖然這個孩子不是他的孩子，但在跟這個孩子朝夕相處之下，秉仁也逐漸變得有責任感。