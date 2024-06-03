張喬西嗨成蕭敬騰師妹！　曝光他私下暖舉：追星成功了

▲張喬西個人首張專輯《明星》 發片記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者翁子涵／台北報導

蕭敬騰的師妹張喬西從選秀節目《聲林之王》第1季展露頭角，16歲就被王牌經紀人Summer相中簽約的她，等待多年終於推出專輯《明星》，今（3日）發片記者會上，她相當興奮成為老蕭師妹，「因為我小時候崇拜的對象就是蕭敬騰，我跟姐姐跨年會死守在電視前看他表演，就像追星成功。」也透露今年公司春酒時，老蕭還特別稱讚她新歌《明星》很好聽、一定會中，讓她暖心直呼：「我那頓飯吃得很好。」更期許有天能和老蕭合唱。

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▲▼張喬西大飆海豚音實力驚人。（圖／記者湯興漢攝）

張喬西現場更大飆海豚音，實力震懾全場，她出身於歌唱世家，外公跟媽媽都是歌唱老師，讓她從小啟發唱歌天賦並愛上唱歌，雖然媽媽對她在音樂上很嚴格，但她坦言自己有點M傾向，「國高中放學回家要先練歌2小時，不太能跟同學出去，但我也很愛唱歌，不練會不舒服。」有次《聲林之王》比賽前，因前一晚睡在攝影棚大廳，導致著涼重感冒，無法比賽而被淘汰，媽媽也勃然大怒。

張喬西的媽媽除了是她歌唱之路的嚴師外，更對她下了「禁愛令」，希望她24歲才能交男友，不過張喬西自爆高中就偷談過3次戀愛，被媽媽發現後也被大罵一頓，她苦笑說：「分手原因都是見光死，一直吵架也很麻煩，她很控制我的戀愛跟歌唱，其他都不管我。」目前單身的她，透露理想型是赤井秀一、白敬亭，「180公分以上、喜歡打鼓彈吉他、有胸肌、單眼皮的男生。」也表示目前沒心思交男友，「因為發唱片不想要分心，怕談戀愛就會影響情緒。」

而經紀人Summer受訪時也表示當時她是《聲林之王》第1季製作人，「雖然她在聲林名次沒有很好，但我早就看上她了，她一開始被淘汰，我當然知道她很難過，我心裡決定不管她第幾名，我都會拿下來。」張喬西更表示要以自己偶像「亞莉安娜（Ariana Grande)」看齊，也直指明年金曲獎，「希望有機會能入圍金曲新人，只要能入圍就開心！」

