ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張喬西嗨成蕭敬騰師妹！　曝光他私下暖舉：追星成功了

▲▼張喬西個人首張專輯《明星》 發片記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲張喬西個人首張專輯《明星》 發片記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者翁子涵／台北報導

蕭敬騰的師妹張喬西從選秀節目《聲林之王》第1季展露頭角，16歲就被王牌經紀人Summer相中簽約的她，等待多年終於推出專輯《明星》，今（3日）發片記者會上，她相當興奮成為老蕭師妹，「因為我小時候崇拜的對象就是蕭敬騰，我跟姐姐跨年會死守在電視前看他表演，就像追星成功。」也透露今年公司春酒時，老蕭還特別稱讚她新歌《明星》很好聽、一定會中，讓她暖心直呼：「我那頓飯吃得很好。」更期許有天能和老蕭合唱。

▲▼張喬西大飆海豚音實力驚人。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼張喬西大飆海豚音實力驚人。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼張喬西個人首張專輯《明星》 發片記者會。（圖／記者湯興漢攝）

張喬西現場更大飆海豚音，實力震懾全場，她出身於歌唱世家，外公跟媽媽都是歌唱老師，讓她從小啟發唱歌天賦並愛上唱歌，雖然媽媽對她在音樂上很嚴格，但她坦言自己有點M傾向，「國高中放學回家要先練歌2小時，不太能跟同學出去，但我也很愛唱歌，不練會不舒服。」有次《聲林之王》比賽前，因前一晚睡在攝影棚大廳，導致著涼重感冒，無法比賽而被淘汰，媽媽也勃然大怒。

張喬西的媽媽除了是她歌唱之路的嚴師外，更對她下了「禁愛令」，希望她24歲才能交男友，不過張喬西自爆高中就偷談過3次戀愛，被媽媽發現後也被大罵一頓，她苦笑說：「分手原因都是見光死，一直吵架也很麻煩，她很控制我的戀愛跟歌唱，其他都不管我。」目前單身的她，透露理想型是赤井秀一、白敬亭，「180公分以上、喜歡打鼓彈吉他、有胸肌、單眼皮的男生。」也表示目前沒心思交男友，「因為發唱片不想要分心，怕談戀愛就會影響情緒。」

而經紀人Summer受訪時也表示當時她是《聲林之王》第1季製作人，「雖然她在聲林名次沒有很好，但我早就看上她了，她一開始被淘汰，我當然知道她很難過，我心裡決定不管她第幾名，我都會拿下來。」張喬西更表示要以自己偶像「亞莉安娜（Ariana Grande)」看齊，也直指明年金曲獎，「希望有機會能入圍金曲新人，只要能入圍就開心！」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

推薦閱讀

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐38萬團購群維生

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐38萬團購群維生

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！　吐心中最大埋怨

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！　吐心中最大埋怨

孫安佐被放符水開轟爸！律師點出關鍵「他沒瘋」曝孫鵬私下真實面

孫安佐被放符水開轟爸！律師點出關鍵「他沒瘋」曝孫鵬私下真實面

孫安佐隔空嗆爸「有種就直接跟我說」　孫鵬首度回應

孫安佐隔空嗆爸「有種就直接跟我說」　孫鵬首度回應

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

密陽44人集體性侵案「被白種元YT拍到」再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年

密陽44人集體性侵案「被白種元YT拍到」再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年

范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

孫安佐嗆爆爸爸…律師揭「孫鵬私下真實一面」！　搖頭：一下子老好多

孫安佐嗆爆爸爸…律師揭「孫鵬私下真實一面」！　搖頭：一下子老好多

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

黃仁勳吃火鍋「小費給超大包」！　主播曝金額大讚：真是親切無比

黃仁勳吃火鍋「小費給超大包」！　主播曝金額大讚：真是親切無比

高凌風小女兒長大美翻！21歲寶妹畢業典禮「全家到齊」

高凌風小女兒長大美翻！21歲寶妹畢業典禮「全家到齊」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐38萬團購群維生

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！　吐心中最大埋怨

孫安佐被放符水開轟爸！律師點出關鍵「他沒瘋」曝孫鵬私下真實面

孫安佐隔空嗆爸「有種就直接跟我說」　孫鵬首度回應

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

密陽44人集體性侵案「被白種元YT拍到」再起底！　14歲女孩遭殘忍輪暴1年

范瑋琪隔5年大陸復出哭了：回到家的感覺！　登台吐86字心聲激動落淚

孫安佐嗆爆爸爸…律師揭「孫鵬私下真實一面」！　搖頭：一下子老好多

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

張喬西

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 竇智孔洗車沒關天窗糗翻！　被老婆抱怨笑了：我需要承認嗎？
  2. 林襄代言遭拖欠款項「7位數拿不回」！　經紀公司怒發聲：走司法維護權益
  3. 蔡允潔錄影突痛哭！　老公開錯路「她怒甩車門大罵」：覺得好累
  4. 韓MV史上最衝擊的反轉結局！　K.Will時隔11年再邀徐仁國、安宰賢拍MV
  5. 曾爆肥10公斤！　謝欣穎39歲驚人體態曝光「公開維持秘訣」
  6. 《八戒》登新片冠軍！庾澄慶笑「應該是老孫的功勞吧」
  7. 節目組「寫錯嘉賓名單」…朴寶劍真的出現了！主持人驚呆：請戳一下
  8. 掏支票勸媳婦離婚！鍾欣凌「恐怖婆婆」催淚飆收視
  9. T.O.P登上月球籌備2年夢碎！　受深遠影響：尋找下個冒險挑戰
  10. 吳卓源神隱2個月突更新IG！　103字吐心聲：還以為找到幸福

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366