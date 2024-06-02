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泰劇女神Bella認愛了！對象是型男富商…家世「泰國最大卜蜂集團」

記者陳芊秀／綜合報導

泰國女星拉妮坎彭（小名：Bella）因演出穿越神劇《天生一對》爆紅，與男星Weir交往9年分手，且男友與新歡進展迅速已結婚生娃。而她感情空窗2年多，近日鬆口承認新戀情，男方是富商Will Chawin Chearavanont（小名：Will），家族是泰國最大企業「卜蜂集團」，兩人相遇宛如偶像劇情節。

▲▼泰劇女神Bella鬆口新戀情，對象是型男富商Will，家族企業是泰國最大企業卜蜂集團。（圖／翻攝自IG）

▲▼泰劇女神Bella鬆口新戀情，對象是型男富商Will，家族企業是泰國最大企業卜蜂集團。（圖／翻攝自IG）

▲泰劇女神Bella主演高收視神劇《天生一對》爆紅。（圖／翻攝自IG）

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Bella在前男友Weir結婚生娃後，感情動向一直受到媒體高度關注。她4月底與富商Will一起出席做功德活動，隨後兩人都剛巧在紐約旅行，引發外界好奇，5月28日出席頒獎禮，向媒體坦承現在很幸福，鬆口認愛。她表示感情進度還在互相了解中，兩人是因為飛機延遲時，互相聊天相識，且戴著口罩用英語交談，雙方甚至不知道對方是泰國人。

▲▼泰劇女神Bella鬆口新戀情，對象是型男富商Will，家族企業是泰國最大企業卜蜂集團。（圖／翻攝自IG）

▲Bella於2021年宣布結束9年戀，前任Weir隨後認愛新女友結婚生娃，她感情空窗2年多，近日鬆口新戀情。（圖／翻攝自IG）

Will的家族事業相當顯赫，家族集團「卜蜂集團（CP）」是泰國最大商業集團，由華人謝家兄弟創設，台灣卜蜂是泰國的子公司，泰國卜蜂事業以畜牧業起家，現在橫跨電信、地產、金融、食品等，光是員工人數就將近20萬人，可說是泰國首富，被形容富過四代的家族。

而Will是卜蜂集團執行董事 Khajon Chearavanont 的兒子，但是出社會後沒有選擇在企業工作。他畢業於美國北卡羅來納大學教堂山分校的商學院，攻讀經濟學和商業管理，畢業後自行創業，2011年創辦第一家公司，成功推動一家體育公司上市，並因此獲得豐厚利潤，隨後2018年創辦「9 Basil」，主要投資東南亞市場。同時他的高顏值被網友稱讚好像明星，且疑似為Bella開設IG，兩人公開互動放閃，IG追蹤人數也火速增加。

▲▼泰劇女神Bella鬆口新戀情，對象是型男富商Will，家族企業是泰國最大企業卜蜂集團。（圖／翻攝自IG）

▲▼泰劇女神Bella鬆口新戀情，對象是型男富商Will，家族企業是泰國最大企業卜蜂集團。（圖／翻攝自IG）

▲Will畢業後自行創業投資公司，家族事業是泰國最大企業卜蜂集團。（圖／翻攝自IG）

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