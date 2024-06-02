李沛綾回歸八點檔　「3女互扯頭髮」火爆場面曝

記者許逸群／台北報導

八點檔《愛的榮耀》劇情如火如荼展開，劇中3位藝人姚黛瑋、李沛綾與錦雯竟然上演全武行，在攝影棚打成一片，頭髮各個也亂到炸開，狀況非常激烈。姚黛瑋表示，拍攝前有設計「怎麼扯會好看」，戲劇張力夠大，只是她從椅子上摔下來撞到四方的時候，對方說「阿姐妳蠻結實的」，讓她哭笑不得。

▲錦雯、李沛綾與姚黛瑋上演全武行「互扯頭髮」。（圖／民視提供）

李沛綾表示，飾演的角色雪英從療養院出來之後，先接招江有禮再來跟春香、淑女對抗，覺得角色變得更天不怕地不怕，但跟姚黛瑋還有錦雯打架，大家彼此都有說話要控制力道，反而彼此都很怕對方會受傷，所以都有溝通過，先講好的，有守武德。

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▲李沛綾回歸八點檔《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

錦雯和李沛綾實際上已相識十多年，她的生日甚至跟李沛綾女兒的生日是同一天。錦雯還記得第一天進劇組拍外景的時候，真的緊張到極點，甚至不斷犯錯NG，然而李沛綾一直陪反覆排練，讓她感到非常歉疚，但對方總是保持著極大的耐心。

錦雯說，每一次演出有大動作的爭吵戲，甚至互相拉扯頭髮的時候，都會感受到嚴重的耳鳴，甚至會出現一邊耳朵聽不見的情況，讓她很害怕影響她的聽力，連帶影響唱歌的音準。然而劇情演出到現在，她表示「很舒壓」，也可以學習人生觀點是一件頗有趣的事情。