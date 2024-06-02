艾力克斯「高顏值帥兒」高中畢業！兒子身高逼近184cm…夫妻淚崩

記者陳芊秀／綜合報導

藝人艾力克斯和李詠嫻夫妻雙雙在2日發文，祝福兒子Ryder台北美國學校高中畢業。他上傳一家四口參與畢業典禮的照片，前一天還曬出兒子12年前剛上小學的照片，夫妻倆忍不住感慨時間「太快了」。

▲艾力克斯、李詠嫻祝賀兒子高中畢業。（圖／翻攝自臉書／艾力克斯）

艾力克斯與李詠嫻各自曬出兒子上小學第一天，以及小時候的畢業照，與高中畢業合照對比更顯得時光快速飛逝，且兒子Ryder的身高幾乎追上身高184公分的艾力克斯。他PO文：「Yes！哥哥畢業了！昨天照片上小學第一天，今天是高中的最後一天。」李詠嫻則寫下：「恭喜 Ryder 畢業了！我們為你非常開心和驕傲！」

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▲艾力克斯、李詠嫻分享兒子小時候上學照、畢業照。（圖／翻攝自臉書／艾力克斯、李詠嫻）

而艾力克斯的兒子於周六（1）畢業，不過整個星期學校都有畢業活動。他曬出畢業餐會照，兒子手拿著麥克風致詞，媽媽李詠嫻站在一旁專心聆聽，他雖然手上有麥克風，忍不住情緒淚崩，手趕緊摀著雙眼，夫妻倆緊緊抱著兒子，見證孩子成長時刻，畫面相當溫馨。

▲艾力克斯、李詠嫻出席兒子畢業活動，忍不住淚崩。（圖／翻攝自臉書／艾力克斯）