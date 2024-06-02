民眾廟口看歌仔戲「中離」　陳亞蘭揭心聲：是一種傷害

記者許逸群／台北報導

金鐘視帝陳亞蘭新作《勇氣家族》叫好又叫座，不只觀眾每周守在電視機前，戲中許多精緻細節引發戲迷熱烈討論。陳亞蘭期盼能重新帶起去廟口看歌仔戲的熱潮。

▲陳亞蘭主演歌仔戲職人劇《勇氣家族》。（圖／公視、華視提供）

陳亞蘭坦言：「觀賞廟口外台戲時，大家的專注力可能沒有那麼的強，看到一半或是看沒多久就離席，演員其實會蠻傷心的，因為他們每天從一大早開始練功夫，不是三兩天就可以練起來的。當他們盡力表演的時候，觀眾離席對他們是一種傷害。」她透露，新作描寫的廟口歌仔戲就是勇氣跟堅持的精神。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了復興外台戲，劇中對白也讓粉絲津津樂道，台詞擺脫過去中文直翻台語的沉痾，用語貼近台灣人生活，語調流暢不易出戲。林雨宣表示她最喜歡劇中的俗諺為「攑著蠓捽仔就想欲做仙」，意思是學點皮毛就以為出師了，不只唸起來音律跟節奏感很好聽，在這齣戲裡用來罵人也非常符合主題！

▲劇中陳婉婷（左起）、林雨宣、鄭茵聲一家和樂。（圖／公視、華視提供）

劇中羅裕誴、林雨宣、鄭茵聲趁著媽媽陳亞蘭住院採購新道具，被陳亞蘭抓包，嚴厲斥責三兄妹亂花錢。鄭茵聲調皮地說：「我的購物幾乎都瞞著家人，因為我是想買什麼，就買什麼那一種，小時候默默把壓歲錢全部花掉，然後就被罵了，而且家人也不知道我到底買了什麼。」

看似文靜的陳婉婷，小時候是貼紙、卡片的愛好者，書店出新的就會迫不及待買回家，甚至不惜打破豬公存錢筒，有次一大疊金蔥卡片被媽媽發現後，逼迫她拿去書店退貨，她以為媽媽沒跟來就把整疊卡片丟進水溝，沒想到媽媽就在她身後！