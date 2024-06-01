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陸星材見面會「選台北首站」有洋蔥　難忘6年前感動舉動：我哭很慘

記者吳睿慈／台北報導

南韓團體BTOB成員陸星材於6月1日在台北舉辦見面會，他以演員之姿來台會粉絲，開場以最新單曲〈Be Somebody〉拉開序幕，隨後用台語向粉絲打招呼，儘管發音略顯生澀，但誠意十足的他還特別用「演員版」的方式再次認真地說：「六年沒來台北，我好想你，好久不見。」台下隨即報以熱烈掌聲。

▲▼陸星材見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲陸星材見面會1日在台北國際會議中心舉辦。（圖／記者李毓康攝）

相隔6年來台，陸星材想起過去來到台灣的暖心回憶，「之前在身心靈疲累的狀況下來到台北，雖然現在已經忘了當初為何會這麼累，但當時看了粉絲所作的應援影片，覺得台北的Melody（粉絲名稱）似乎知道我處於疲累狀態，讓我當場深受感動、哭得很慘」，也正因如此，特別將這次海外巡迴的首場見面會選在台北。

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▲▼陸星材見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陸星材帶來歌曲演唱。（圖／記者李毓康攝）

▲▼陸星材見面會。（圖／記者李毓康攝）

陸星材對台灣粉絲的讚美滔滔不絕，從入住飯店開始，便收到各種小吃、點心和水果，讓他心裡充滿感激，開玩笑表示，雖然吃到快吐了，但看到許多新奇的美食，還是要努力把它們吃完。此次雖然行程緊湊沒時間多欣賞台北美景，但他在現場許下心願，希望下次來台時，可以去每個粉絲家裡個住一天，全場冒出激烈尖叫聲，他才笑喊「開玩笑的」，只是真心想去烏來泡溫泉，幽默詢問「台下是否有粉絲家裡經營烏來溫泉」，全場笑聲四溢。

▲▼陸星材難忘6年前粉絲給他的感動。（圖／記者李毓康攝）

▲陸星材難忘6年前粉絲給他的感動，因此這次巡迴見面會把台北設為首站。（圖／記者李毓康攝）

而他日前幫忙照顧成員李昌燮的愛犬GURI，人與狗的互動影片超夯，他還學昌燮的聲線與狗狗對話，談起作為「狗狗保母」的花絮，他直呼GURI可愛歸可愛，但每次散步都被牠拉著跑很辛苦，並對現場舉手有養狗的粉絲以過來人的身份說：「加油！」。

▲▼陸星材見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲陸星材見面會與粉絲互動滿滿。（圖／記者李毓康攝）

見面會接近尾聲，他也與幸運粉絲進行了有趣的互動遊戲，並贈送手鍊、拍立得照片作為紀念，讓現場氣氛嗨到最高點，最後則以一首意義深遠的歌曲〈漸漸〉作為壓軸表演，在與粉絲們大合照留念之後，為這個難忘的夜晚畫下完美句點。

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