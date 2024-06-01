孫安佐泰國呼麻露下體「被送進醫院」！　狄鶯急帶兒回台祭改

記者蕭采薇／台北報導

孫鵬和狄鶯之子孫安佐，被爆4月底於泰國呼麻後私闖民宅露下體，總共被警察帶走3次，由於神情恍惚，狄鶯則直奔當地精神科醫院領他回台，被帶到資深演員陳博正（阿西）老婆所主持的宮廟「烏來龍太宮」祭改，陳博正女兒也向《ETtoday星光雲》證實此事。

▲狄鶯為孫安佐操碎了心。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

陳博正大女兒陳瓊雯向《ETtoday星光雲》證實：「我這邊知道的，就是（孫安佐）的確有來做一些消災解厄的科儀，時間點是在他回台之後。」至於詳細情況，陳瓊雯說：「因為我不是民俗專家，而且當天我也不在現場，這部分不太清楚。」

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孫安佐自泰國返家後，其實有在5月24日悄悄開直播，「現在最大的課題就是放鬆、享受自己的人生、多愛自己一點。」孫安佐當時在Instagram直播裡，用中、日、英文分享最近的心路歷程，「我他媽累壞了。」

▲孫安佐回台後開直播。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo100）

孫安佐承認以前做過一些鳥事，「但都是為了體驗這一切，最好的人生我體驗過了，最爛的環境我也體驗過了，就不用說我在泰國遇到多少鳥事情，真的太恐怖了，你們絕對沒辦法承受。我什麼都體驗過了，所以我還有什麼東西是會怕的？沒了。」