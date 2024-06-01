「朴寶劍貼臉秀智」情侶視角照連發　電台快錄完驚喜出現嚇歪全場

文／妞新聞

韓國6月期待度、話題度最高的電影大片，非《夢境（Wonderland）》莫屬！不只是名導金泰勇睽違13年的長片作品，也是繼《晚秋》之後與老婆湯唯的二度夫妻世紀合作，演員陣容還集結秀智、朴寶劍、鄭裕美、崔宇植等大咖演員，連男神孔劉都來客串，韓國預計於6月5日上映，還在宣傳期間就關注度拉到最滿。

朴寶劍＆秀智組「太空人CP」

情侶視角私照連發

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▲秀智、朴寶劍的CP組合最受矚目。（圖／naver）



其中，由常常在公開場合同框，但實際上第一次組成螢幕CP的朴寶劍、秀智組合最受矚目，兩人在電影中使用了「Wonderland app」，讓秀智可以透過AI虛實世界與成為植物人的男友朴寶劍進行視訊通話，沒想到朴寶劍奇蹟甦醒，卻意外引起心理矛盾。

▲朴寶劍、秀智情侶視角照連發。（圖／IG@bogummy）

這對「太空人CP」也超敬業的拍攝超多情侶照，其中在近日一口氣公開的9張戲外合影，男、女友視角自然切換，親密臉貼臉的高甜模樣，滿滿粉紅泡泡的氛圍讓網友們忍不住敲碗：「拜託在一起」，同時兩人也為電影獻唱情歌，快來看看有多配吧！

導演上電台宣傳…

「神秘男子」突亂入引發暴動

▲金泰勇導演登上廣播節目《崔江姬電影音樂》，朴寶劍驚喜現身。（圖／Youtube／CBS라디오，下同）

近日電影宣傳也開跑，由金泰勇導演獨挑大梁，登上廣播節目《崔江姬電影音樂（최강희의 영화 음악）》接受深度訪談，暢談電影的幕後祕辛，當聊到與「朴寶劍」的合作趣事，以及在電影中開金口唱歌的私下互動時，主持人崔江姬似乎看到什麼嚇到，導演也驚訝到脫口大吼一聲，原來剛剛正在聊的「故事主角」居然驚喜現身在電台啦！

可視畫面中，突然有一名穿著藍色棒球外套、頭戴同色系棒球帽穿著牛仔褲的男子亂入，馬上就緊抱著金泰勇導演，沒錯，朴寶劍本人居然在結束錄音的前5分鐘秘密登場了！？事先沒說好的突發探班行動，讓主持人又驚又喜大呼：「是真人不是AI吧？」在錄音室裡一片慌忙之中，朴寶劍還是很專業的對著鏡頭打招呼，甚至送上可愛的撒嬌福利，讓正在觀看的幸運網友們秒戀愛。

▲電台日前發出烏龍公告。（圖／naver）

至於為什麼男神會突然蒞臨？其實早在節目直播前，電台就不小心出了「烏龍公告」，上面誤植了朴寶劍會出席錄製的錯誤資訊，沒想到朴寶劍疑似看到，在趕著前往拍攝現場的中途，硬是擠出時間殺過來（感人），他還不捨表示：「要是有更多時間好好聊天就好了！」最後更由朴寶劍親自公開聽眾得獎者名單，可愛又充滿義氣的舉動被讚爆。

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