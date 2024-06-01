ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「朴寶劍貼臉秀智」情侶視角照連發　電台快錄完驚喜出現嚇歪全場

文／妞新聞

韓國6月期待度、話題度最高的電影大片，非《夢境（Wonderland）》莫屬！不只是名導金泰勇睽違13年的長片作品，也是繼《晚秋》之後與老婆湯唯的二度夫妻世紀合作，演員陣容還集結秀智、朴寶劍、鄭裕美、崔宇植等大咖演員，連男神孔劉都來客串，韓國預計於6月5日上映，還在宣傳期間就關注度拉到最滿。

朴寶劍＆秀智組「太空人CP」

情侶視角私照連發

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲秀智、朴寶劍的CP組合最受矚目。（圖／naver

其中，由常常在公開場合同框，但實際上第一次組成螢幕CP的朴寶劍、秀智組合最受矚目，兩人在電影中使用了「Wonderland app」，讓秀智可以透過AI虛實世界與成為植物人的男友朴寶劍進行視訊通話，沒想到朴寶劍奇蹟甦醒，卻意外引起心理矛盾。

電台快錄完「朴寶劍沒講好驚喜出現」嚇歪全場！9張貼臉秀智超親密合照流出：在一起了

▲朴寶劍、秀智情侶視角照連發。（圖／IG@bogummy）

這對「太空人CP」也超敬業的拍攝超多情侶照，其中在近日一口氣公開的9張戲外合影，男、女友視角自然切換，親密臉貼臉的高甜模樣，滿滿粉紅泡泡的氛圍讓網友們忍不住敲碗：「拜託在一起」，同時兩人也為電影獻唱情歌，快來看看有多配吧！

導演上電台宣傳…

「神秘男子」突亂入引發暴動

▲金泰勇導演登上廣播節目《崔江姬電影音樂》，朴寶劍驚喜現身。（圖／Youtube／CBS라디오，下同）

近日電影宣傳也開跑，由金泰勇導演獨挑大梁，登上廣播節目《崔江姬電影音樂（최강희의 영화 음악）》接受深度訪談，暢談電影的幕後祕辛，當聊到與「朴寶劍」的合作趣事，以及在電影中開金口唱歌的私下互動時，主持人崔江姬似乎看到什麼嚇到，導演也驚訝到脫口大吼一聲，原來剛剛正在聊的「故事主角」居然驚喜現身在電台啦！

可視畫面中，突然有一名穿著藍色棒球外套、頭戴同色系棒球帽穿著牛仔褲的男子亂入，馬上就緊抱著金泰勇導演，沒錯，朴寶劍本人居然在結束錄音的前5分鐘秘密登場了！？事先沒說好的突發探班行動，讓主持人又驚又喜大呼：「是真人不是AI吧？」在錄音室裡一片慌忙之中，朴寶劍還是很專業的對著鏡頭打招呼，甚至送上可愛的撒嬌福利，讓正在觀看的幸運網友們秒戀愛。

▲電台日前發出烏龍公告。（圖／naver

至於為什麼男神會突然蒞臨？其實早在節目直播前，電台就不小心出了「烏龍公告」，上面誤植了朴寶劍會出席錄製的錯誤資訊，沒想到朴寶劍疑似看到，在趕著前往拍攝現場的中途，硬是擠出時間殺過來（感人），他還不捨表示：「要是有更多時間好好聊天就好了！」最後更由朴寶劍親自公開聽眾得獎者名單，可愛又充滿義氣的舉動被讚爆。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

 湯唯是「40歲的秀智」？雙女神貼臉自拍被說撞臉，發表會國民初戀「超暖互動」被讚爆

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

獨家／孫安佐爆在普吉島「三進三出警局」！　狄鶯衝醫院救愛子

獨家／孫安佐爆在普吉島「三進三出警局」！　狄鶯衝醫院救愛子

日本百萬YouTuber「拿刀刺進女友胸口」！報警自首：想殺了她再自殺

日本百萬YouTuber「拿刀刺進女友胸口」！報警自首：想殺了她再自殺

孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」

孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下　

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下　

快訊／Netflix無預警上架《哥吉拉-1.0》　粉絲嗨翻：有中文字幕

快訊／Netflix無預警上架《哥吉拉-1.0》　粉絲嗨翻：有中文字幕

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

張學友超寵粉！　安可首唱「專屬台灣的歌」前奏一下全場暴動　

張學友超寵粉！　安可首唱「專屬台灣的歌」前奏一下全場暴動　

伊能靜上圍太豐滿「胸前布料被撐開」！　畫面曝光被吐槽：一言難盡

伊能靜上圍太豐滿「胸前布料被撐開」！　畫面曝光被吐槽：一言難盡

六月生肖運勢揭曉！牛迎新契機、龍獲貴人相助

六月生肖運勢揭曉！牛迎新契機、龍獲貴人相助

胡瓜要求賠償5200萬元　民視有信心免賠

胡瓜要求賠償5200萬元　民視有信心免賠

孫安佐爭議一次看！昔捲約砲三角戀　黑歷史起底

孫安佐爭議一次看！昔捲約砲三角戀　黑歷史起底

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／孫安佐呼麻鬧事首發聲！IG曬自拍：我好可憐

獨家／孫安佐爆在普吉島「三進三出警局」！　狄鶯衝醫院救愛子

日本百萬YouTuber「拿刀刺進女友胸口」！報警自首：想殺了她再自殺

孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」

快訊／孫安佐普吉島呼麻惹事遭捕！「闖民宅露下體」全被監視器拍下　

快訊／Netflix無預警上架《哥吉拉-1.0》　粉絲嗨翻：有中文字幕

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」！網揪IG疑點…擔心：是不是分手了

張學友超寵粉！　安可首唱「專屬台灣的歌」前奏一下全場暴動　

伊能靜上圍太豐滿「胸前布料被撐開」！　畫面曝光被吐槽：一言難盡

六月生肖運勢揭曉！牛迎新契機、龍獲貴人相助

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, 朴寶劍, 秀智

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 紙風車相隔17年再登馬祖演出！女神林默娘、在地傳奇音樂家入戲
  2. 孫安佐泰國呼麻闖民宅露下體　屋主報警逮人！雙方和解了
  3. JPM成軍13年合體了！　C位換人被他虧：流量高才能站
  4. 張學友超寵粉！　安可首唱「專屬台灣的歌」前奏一下全場暴動　
  5. 謝忻自爆不知道「載具是什麼」！　發文拋4問遭網虧：賣鬧啦
  6. 日本百萬YouTuber「拿刀刺進女友胸口」！報警自首：想殺了她再自殺
  7. 《鬼滅》LiSA來了！　收1禮物當場驚喊：好厲害
  8. 孫安佐出事後二度發文！　氣罵「更荒謬的是不思考的受眾」
  9. 62歲張學友小巨蛋萬人面前「一字馬直接劈到底」：我不怕老！
  10. 伊能靜上圍太豐滿「胸前布料被撐開」！　畫面曝光被吐槽：一言難盡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366