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楊晨熙產後1個半月「老公連尿布都沒換過」！公開零修圖照：是鬆的

記者潘慧中／綜合報導

楊晨熙4月中旬平安生下女兒，喜獲許多祝福。事隔1個多月，她31日在社群網站上傳零修圖的全身照，「懶得修了，目前大概就是這樣～」，立刻吸引粉絲的高度討論。

▲▼楊晨熙。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

▲楊晨熙分享產後一個半月的0修圖照。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

照片中，可以看到楊晨熙身穿白色T恤，下半身搭配紫色激短裙，高腰設計和微微散開的裙擺，既襯托出纖細的腰部線條，又讓她的雙腿顯得更加修長。

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▲▼楊晨熙。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

▲楊晨熙坦言腰和肚子的線條還是鬆的。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

楊晨熙腳踩白色樂福鞋，搭配黑色中筒襪，整體穿搭清新可愛，顯得非常年輕且有活力。然而，她坦言四肢雖然沒有太大變化，「可是那個腰跟肚子是鬆的」，目前仍努力嘗試恢復到產前的曲線。

▲▼楊晨熙。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

▲▼楊晨熙和一群人母女星一起錄影。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

▲▼楊晨熙。（圖／翻攝自Instagram／jellyc820）

之所以拍下這組照片，是因為楊晨熙和其他人母女星一起錄製《小明星大跟班》。被問到老公是神隊友或豬隊友時，她笑回「應該是半豬半神」，原因是另一半至今仍未幫女兒換過尿布，「但是有提供強大後援，讓我有點自己的ME Time囉！是半豬半神吧，哈哈哈！」

楊晨熙IG全文：

懶得修了
目前大概就是這樣～
四肢都沒什麼變，可是那個腰跟肚子是鬆的⋯
努力中，試到有效方法再跟大家分享

噗～本次錄影是一個產後互助會的概念！
泥的另一伴是神隊友還是豬隊友呢！？
我腦公應該是半豬半神吧～
到現在一個半月連尿布都沒換過的爸爸
但是有提供強大後援，讓我有點自己的ME Time囉！是半豬半神吧哈哈哈

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