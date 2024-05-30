ZICO驚喜宣布「以高雄為起點開巡迴」！預告〈SPOT!〉舞台：心情澎湃

記者劉宛欣／台北－首爾連線報導

高雄啤酒音樂節7月5日至7日盛大登場，除了華語歌手，更邀請眾多大咖韓星助陣，包括ZICO、JESSICA、輝人、SHINee泰民、EXO燦烈、CHEN及XIUMIN等，陣容相當華麗，其中ZICO特地抽空於30日與台灣媒體連線，近日身體不適的他已經全面暫停在韓的活動，今天訪問前還到醫院就醫，喉嚨狀態相當不好仍撐著病體受訪，敬業精神十足。

▲ZICO於30日與台灣媒體連線受訪。（圖／KOZ娛樂提供）

ZICO在向媒體問候後，突然致歉道「剛剛音響出問題，導致訪問時間延遲，浪費大家寶貴時間很抱歉，還有我目前喉嚨狀態不舒服，沒辦法用更好的狀態跟大家見面的部分，也很抱歉」，為訪問延後了30分鐘表達歉意。

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ZICO近來接下了《The Seasons》主持人位置，他分享表示「我很久沒這麼緊張，這是我第一次成為節目主持人，一開始很期待，但真的坐上那個位子後非常緊張，只能靠著開玩笑來炒熱氣氛，但依然沒辦法那麼快緩解」，特別是訪問資深的前輩時會讓他更加緊張，所幸現在累積了經驗，也漸漸掌握訣竅。

▲ZICO將參與高雄啤酒音樂節。（圖／KOZ娛樂提供）

ZICO作為歌手、製作人、廠牌老闆都獲得很大的成就，聊起接下來的計畫，他侃侃而談「我至今在音源、專輯、製作、廣告、公演上都有所表現，我最沒有好好做的領域就是演唱會」，接著他大方宣布「這次以高雄啤酒節為起點，之後想跟更多國家的粉絲見面，開巡迴演唱會，現在最期待的就是跟高雄的粉絲見面！」

ZICO近期睽違2年帶著與Jennie合作的新曲〈SPOT!〉回歸，拿下各大音樂節目以及音源榜的冠軍，他開心地表示「這都是托大家的福，非常感謝大眾喜愛這首歌，我感到心情很澎湃，有獲得獎勵的感覺」，他透露這次回歸收到很多公演邀約，這次在高雄啤酒節也會表演〈SPOT!〉舞台，「很高興，希望傳送不一樣的能量給大家」。

▲ZICO之後會展開世界巡迴。（圖／KOZ娛樂提供）

2020年發行〈Any song〉創作了簡單好學的CHALLENGE舞蹈，引起全球風潮，從此被封為「CHALLENGE始祖」，ZICO坦言沒有想到會引起如此大的迴響，一開始只是想提供一個新的形式，讓那些有才卻無處展現的人，可以透過CHALLENGE勇敢展現自己，沒想到發行後廣受歡迎，他非常感謝。

睽違多年來台灣演出，也是第一次到高雄，ZICO相當期待，迫不及待想要到夜市逛一圈嘗遍所有知名小吃，其中更點出「很想喝珍奶」，似乎已經為了高雄行做好了萬全的準備。