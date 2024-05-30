63歲文章曝凍齡秘訣　「1運動不傷膝蓋」超推薦

記者蔡琛儀／台北報導

三金歌王文章慶祝出道40週年，將於今年10月19日在台北國際會議中心大會堂舉辦首場演唱會，並在11月9日於台中中興大學惠蓀堂，以及12月8日於高雄流行音樂中心海音館接續演出。此次演唱會名為「不再漂泊365里路」，象徵文章的歌唱生涯以及他的出道成名曲〈三百六十五里路〉。

▲文章宣布北中南開唱。（圖／大大娛樂提供）

文章以《三百六十五里路》一曲出道，並在其歌唱生涯中，憑藉著嘹亮雄壯的好歌喉，先後拿下「金嗓獎」、「金鼎獎」和「金鐘獎」最佳男歌手，使他成為名符其名的「三金歌王」。

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文章表示，今年是他出道40年，對於即將在台開唱，他感到非常開心和感恩。他提及，1984年他在東京做了這輩子「最重要的決定」，就是回台當全職歌手，拼歌唱事業，一路走來尚稱平坦順遂，如果要在40年後的今天給自己、給粉絲一份成績單，「就是10月份，出道40周年將在台灣開演唱會了。」並將此巡演作為獻給粉絲的超級大禮。

▲文章多年來藉由游泳維持體態。（圖／大大娛樂提供）

63歲的文章對於維持體力和體態，努力不遺餘力，也分享塑身心法，就是持之以恆的運動，也因為他身材從未走樣，所以對文章而言就是「維持」而已，他喜歡藉由游泳來達到運動量，多年來都天天向泳池報到，他也表示在水中既清涼、甚至在游泳過程中可以思考事情不受打擾，而且屬於不傷膝蓋的有氧運動，對身體有百利而無一害。演唱會將在6月5日開賣，詳洽年代。