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金晨回應《慶餘年2》爭議！　被罵「搶小咖角色」：是我的就是我的

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸夯劇《慶餘年》第二季時隔近五年終於播出，其中，「葉靈兒」一角從韓玖諾換成金晨來飾演，引發不小的爭議，甚至有人質疑是金晨「搶角色」。對此，金晨29日在直播中做出回應，除了強調自己沒有搶任何人的工作，也直言「是我的就是我的，不是他的也不是他的」。

▲▼金晨《慶餘年2》被罵「搶小咖角色」回應：是我的就是我的。（圖／翻攝自微博／慶餘年官微、金晨）

▲《慶餘年2》的葉靈兒一角換成金晨飾演。（圖／翻攝自微博／慶餘年官微、金晨）

金晨表示，當她得知自己被說「搶別人角色」的時候，她感到很震驚，「我從小到大就沒有搶過任何人的角色。」她解釋說，自己的工作是由劇組來邀約，經過團隊的考量後才接下的，「我不知道他們出現了什麼問題，反正這個角色就是找別人了。我從來就沒有去搶別人的角色，沒有意義。」

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▲▼金晨《慶餘年2》被罵「搶小咖角色」回應：是我的就是我的。（圖／翻攝自微博）

▲金晨澄清自己沒有搶角色。（圖／翻攝自微博）

金晨也向粉絲表達了自己的擔憂，她說，雖然自己不在乎網友對她的誤會，但不想看到粉絲為了這件事要一直替她做解釋，她安慰粉絲說：「雖然他們挺討厭的，但是呢，不理他們沒關係的，就跟你們說一聲就好了。」

金晨在影片最後強調，她的工作不需要去搶別人的角色，「是我的就是我的，不是他的也不是他的。」並表示：「所以這個東西老天都看著呢，命運的安排。」

▲▼金晨《慶餘年2》被罵「搶小咖角色」回應：是我的就是我的。（圖／翻攝自微博）

▲金晨表示自己出演《慶餘年》是片方主動邀請的。（圖／翻攝自微博）

▲▼金晨《慶餘年2》被罵「搶小咖角色」回應：是我的就是我的。（圖／翻攝自微博／韓玖諾、慶餘年官微）

▲《慶餘年》第一季的葉靈兒是由韓玖諾飾演。（圖／翻攝自微博／韓玖諾、慶餘年官微）

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