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陳沂SWAG處女秀大玩「火車便當、空X撞擊」！　伺服器大當機收益曝光

記者孟育民／台北報導

知名網紅陳沂29日SWAG首戰，找來前海龍蛙兵壹柒柒和前副導長內內擔任嘉賓，在直播間挑戰辛辣尺度，又是脫內褲放送粉絲福利，一下配合粉絲指令，跟壹柒柒大玩火車便當、空幹等姿勢，最後還將頭撞擊壹柒柒下體，相當賣力，稍早直播收益也曝光了。

▲▼陳沂。（圖／翻攝自SWAG）

▲▼陳沂直播大玩火車便當等姿勢。（圖／翻攝自SWAG）

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▲▼陳沂。（圖／翻攝自swag）

陳沂首戰話題十足，開播後大量人湧入平台，導致伺服器當機，畫面數度閃退，SWAG稍早公開數據，「昨晚全站流量增長超過 40%，僅次於前輔導長內內首播帶來的流量，大量觀眾瞬間湧入，是昨晚伺服器系統不穩定的主因。直播累計觀看人數近 3 萬人，約為前海龍蛙兵壹柒柒首播秀的 3 倍。」由於是全免費直播，所以陳沂的獲鑽數僅約150.6k，抖內金額接近1萬台幣，還不包含約6位數的直播價碼。

▲▼陳沂。（圖／翻攝自swag）

▲▼陳沂和壹柒柒直播互動，頭還被抓起來撞擊。（圖／翻攝自swag）

▲▼陳沂。（圖／翻攝自swag）

直播中，陳沂和壹柒柒互動自然，還讓對方驗奶，過程中兩人做不少尺度破表的動作，但有趣的是，壹柒柒全程都硬不起來，還被虧「軟男」，壹柒柒似乎被激到，直接約他進小房間實際感受，陳沂笑說：「給你10分鐘還硬不起來。」更直言：「不是我不想體驗，是你硬不起來！」
 

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陳沂, SWAG, 前海龍蛙兵, 多人運動, 內內

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