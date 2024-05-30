《誰是被害者2》張孝全竟成嫌疑人！蘇慧倫睽違12年演出

記者許逸群／台北報導

華語獨家懸疑推理影集《誰是被害者》即將推出第二季，集結原班人馬，更加入海內外重量級卡司蘇慧倫、藤岡靛以及劉俊謙，共同捲入一起全新的連續殺人案件，今（30日）也釋出首季回顧影片，引領觀眾重溫「誰是被害者宇宙」。

▲張孝全與藤岡靛將展開「雙雄對決」。（圖／Netflix提供）

在首季中詮釋患有亞斯伯格症的天才鑑識官方毅任的張孝全，第二季竟被飾演正義檢察官張耿浩的新卡司藤岡靛，直指是過去一起殺人案中的最大嫌疑人，兩人隨即展開「雙雄對決」。而飾演刑事偵查組大隊長趙承寬的王識賢，因延續首季和張孝全的革命情感，堅信他不可能涉案，形成互相牽制的三角關係，檢警界的角力一觸即發。

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▲張孝全竟成為第二季劇中的命案嫌疑人？（圖／Netflix提供）

張孝全談及《誰是被害者：第2季》首次合作藤岡靛，表示喜愛泰拳的兩人早已認識許久。張孝全直呼藤岡靛必須全程使用中文詮釋檢察官一角的各種艱深用詞，更透露自己很印象深刻的是藤岡靛在合作過程對自己的要求很高：「我們兩個有很多場對手戲，有一次拍攝時，導演其實已經喊卡了，我也覺得狀態很好，但他為求完美呈現，還是堅持要再來一次。」

為了完美詮釋「檢察官」一角，藤岡靛更實際拜訪現實生活中的檢察官，不僅親身感受現場工作環境，也特別針對劇情內容研究，更透露自己在和檢察官上課時發生的驚人事蹟，直呼太有臨場感：「印象深刻有次檢察官老師在幫我上課的時候，突然接起一通很緊急的電話，結果就開始透過那通電話現場指揮逮捕行動！讓我感覺真的很真實也很瘋狂。」

▲蘇慧倫睽違12年再度跨界演出。（圖／Netflix提供）

本季更是加入睽違12年再次跨界當演員的蘇慧倫，飾演辦案冷靜沉著的法醫薛欣寧，協助檢警方讓案件更明朗，更是幫助張孝全挖掘命案真相的絕佳夥伴。蘇慧倫也透露當時看了劇本後的心情：「哇，這個角色也太有挑戰性了吧！」她分享：「像這樣子的角色是我之前比較不會接觸到的，應該也不會有人想到要找我去扮演這樣的角色吧！所以其實我是充滿好奇的。」