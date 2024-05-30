48歲內田有紀為日職開球！不老神顏美翻網「太離奇根本高中女生」

記者陳芊秀／綜合報導

48歲日本女星內田有紀昨日（29）現身日職養樂多明治神宮球場，為東京養樂多隊與千葉羅德隊的比賽開球。這也是她繼1995年為養樂隊與巨人隊的對戰以來，相隔29年參加開球式，一露出招牌笑顏，凍齡臉蛋令日網驚嘆「說她48歲是騙人的吧！」

▲48歲內田有紀相隔29年再度為日職比賽開球，不老神顏網瘋狂。（圖／翻攝自X）

內田有紀身穿「1000」號的球衣登投手丘，一頭耳下旁分短法，全程露出燦爛笑容，投球時抬腳架勢十足，大腿筆直纖細，球場各個角度的相機瘋狂捕捉女神身影，她也一一回應笑顏。

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▲48歲內田有紀剪回招牌短髮，全程笑容燦爛風靡日網。（圖／翻攝自X）

照片在日網瘋傳，網友激動留言「怎麼都沒變～太強大了」、「美魔女」、「為何都沒老」、「內田有紀把時間停止了」、「這凍齡～會不會太離奇了！根本高中女生」、「說48歲是騙人的吧」、「這是以前的畫面吧」、「什麼鬼，我以為在看舊照社團，竟然是現在的照片，太誇張了，凍齡第一人吧她」、「為什麼不會老」。

▲內田有紀臉蛋凍齡，網友直呼不相信48歲。（圖／翻攝自X）