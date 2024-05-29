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不斷更新／韓星活動6月售票看這裡！　金秀賢隔9年來台搶票進入倒數

記者蔡宜芳／綜合報導

韓星來台活動6月售票資訊不斷更新中！時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》，將以下追星資訊記到小本本：

▲▼韓星6月搶票行事曆。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲韓星6月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

【2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in KAOHSIUNG】

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▲▼KEY。（圖／翻攝自Facebook／遠雄創藝 Farglory Creative）

▲KEY。（圖／翻攝自Facebook／遠雄創藝 Farglory Creative）

售票日期：2024年6月1日（六）12:00
售票方式：拓元售票系統
演出日期：2024年8月17日（六）18:00
演出地點：高雄流行音樂中心 海音館（高雄市鹽埕區真愛路1號）
票價：VIP座位特區 NT$6800／看台座位區 NT$5800／NT$4800／NT$3500
主辦單位：遠雄創藝

【2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in TAIPEI】

▲▼金秀賢。（圖／翻攝自Facebook／D.SHOW Taiwan）

▲金秀賢。（圖／翻攝自Facebook／D.SHOW Taiwan）

售票日期：2024年6月1日（六）13:00
售票方式：全台7-11 ibon機台及ibon網站
演出日期：2024年7月6日（六）18:00
演出地點：國立體育大學綜合體育館-林口體育館（桃園市龜山區文化一路250號）
票價：NT$5,800／NT$5,200／NT$4,800／NT$3,800／NT$2,800
主辦單位：D-SHOW
協辦單位：JHARMONY、優歌娛樂

【B.I 2024 Tour HYPE UP in TAIPEI】

▲▼B.I。（圖／翻攝自Facebook／萬星國際娛樂文化有限公司）

▲B.I。（圖／翻攝自Facebook／萬星國際娛樂文化有限公司）

售票日期：2024年6月1日（六）13:30
售票方式：KKTIX
演出日期：2024年7月6日（六）19:00
演出地點：Zepp New Taipei（新北市新莊區新北大道四段3號8樓）
票價：NT$5,800／NT$5,200／NT$4,200／NT$3,200／身心席 NT$2,600
主辦單位：萬星國際娛樂文化

【The bookmark of missing ChunJi 2024 Fanmeeting in Taipei】

▲▼天地。（圖／翻攝自Facebook／FU Entertainment）

▲天地。（圖／翻攝自Facebook／FU Entertainment）

售票日期：2024年6月1日（六）18:00
售票方式：拓元售票
演出日期：2024年7月21日（日）18:00
演出地點：CLAPPER STUDIO（台北市中正區市民大道三段2號三創生活園區5樓）
票價：NT$4,800／NT$3,800
主辦單位：FU Entertainment ＆ Trendx Entertainment

【Solar 2nd CONCERT [COLOURS] IN TAIPEI】

▲▼頌樂。（圖／翻攝自Facebook／微樂客 WillMusic）

▲頌樂。（圖／翻攝自Facebook／微樂客 WillMusic）

售票日期：2024年6月2日（日）12:00
售票方式：KKTIX
演出日期：2024年7月14日（日）19:30
演出地點：TICC臺北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）
票價：VIP區 NT$5,500／A區 NT$4,500／B區 NT$3,500／C區 NT$2,700／愛心票 NT$2,750
主辦單位：微樂客 WillMusic、FlyStar Entertainment

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