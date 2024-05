不斷更新／韓星活動6月售票看這裡！　金秀賢隔9年來台搶票進入倒數

記者蔡宜芳/綜合報導

韓星來台活動6月售票資訊不斷更新中!時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》,將以下追星資訊記到小本本:

▲韓星6月搶票行事曆,點我看大圖。(圖/ETtoday娛樂星光雲製圖)

【2024 KEYLAND ON : AND ON ASIA TOUR in KAOHSIUNG】

▲KEY。(圖/翻攝自Facebook/遠雄創藝 Farglory Creative)

售票日期:2024年6月1日(六)12:00

售票方式:拓元售票系統

演出日期:2024年8月17日(六)18:00

演出地點:高雄流行音樂中心 海音館(高雄市鹽埕區真愛路1號)

票價:VIP座位特區 NT$6800/看台座位區 NT$5800/NT$4800/NT$3500

主辦單位:遠雄創藝

【2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in TAIPEI】

▲金秀賢。(圖/翻攝自Facebook/D.SHOW Taiwan)

售票日期:2024年6月1日(六)13:00

售票方式:全台7-11 ibon機台及ibon網站

演出日期:2024年7月6日(六)18:00

演出地點:國立體育大學綜合體育館-林口體育館(桃園市龜山區文化一路250號)

票價:NT$5,800/NT$5,200/NT$4,800/NT$3,800/NT$2,800

主辦單位:D-SHOW

協辦單位:JHARMONY、優歌娛樂

【B.I 2024 Tour HYPE UP in TAIPEI】

▲B.I。(圖/翻攝自Facebook/萬星國際娛樂文化有限公司)

售票日期:2024年6月1日(六)13:30

售票方式:KKTIX

演出日期:2024年7月6日(六)19:00

演出地點:Zepp New Taipei(新北市新莊區新北大道四段3號8樓)

票價:NT$5,800/NT$5,200/NT$4,200/NT$3,200/身心席 NT$2,600

主辦單位:萬星國際娛樂文化

【The bookmark of missing ChunJi 2024 Fanmeeting in Taipei】

▲天地。(圖/翻攝自Facebook/FU Entertainment)

售票日期:2024年6月1日(六)18:00

售票方式:拓元售票

演出日期:2024年7月21日(日)18:00

演出地點:CLAPPER STUDIO(台北市中正區市民大道三段2號三創生活園區5樓)

票價:NT$4,800/NT$3,800

主辦單位:FU Entertainment & Trendx Entertainment

【Solar 2nd CONCERT [COLOURS] IN TAIPEI】

▲頌樂。(圖/翻攝自Facebook/微樂客 WillMusic)

售票日期:2024年6月2日(日)12:00

售票方式:KKTIX

演出日期:2024年7月14日(日)19:30

演出地點:TICC臺北國際會議中心(台北市信義區信義路五段1號)

票價:VIP區 NT$5,500/A區 NT$4,500/B區 NT$3,500/C區 NT$2,700/愛心票 NT$2,750

主辦單位:微樂客 WillMusic、FlyStar Entertainment