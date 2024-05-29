陳彥婷產後1個月「凸肚消風」！　6招剷肉…對比照超狂：1天吃5餐

記者劉宜庭／綜合報導

知名網紅陳彥婷4月底自然產，平安生下第2個兒子，如今相隔1個月，她正式離開月子中心，同時附上產後剷平肚子的計畫與結果，期間也掌握了坐月子的節奏，能夠兼顧擠奶、運動、工作、追劇和睡覺。

▲陳彥婷產後6招剷肚，曬出1個月前後對比照。（圖／翻攝自陳彥婷IG）

文中，陳彥婷詳細介紹了她的「出月中剷平肚子」計劃，包括多喝水、腹式呼吸、月子餐吃好吃滿、整骨、穿工具衣和簡易運動及拉筋等多項措施。她強調多喝溫水的重要性，不僅有助於代謝和排惡露，還能幫助通便。

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陳彥婷也建議，每天進行腹式呼吸和按摩肚子，幫助減少腹部脂肪。飲食方面，她堅持一日五餐，確保身體得到充分營養，「身體有補好，恢復自然快！」她還提到，由於懷孕及生產會將骨盆撐大，因此整骨對於恢復骨盆和加速恢復非常重要。

▲陳彥婷上傳示意圖示範。（圖／翻攝自陳彥婷IG）

▲陳彥婷展現剷肚成果。（圖／翻攝自陳彥婷IG）



此外，陳彥婷分享了使用工具衣和進行簡易運動的經驗。她認為工具衣對於排除惡露和塑造線條有顯著效果，並建議根據個人情況逐漸增加運動量。雖然每天都覺得當女人很辛苦，但她不想羨慕別人，因此積極行動起來。她表示，每天早上照鏡子看到進步的自己，會感到非常感恩，並決心繼續努力：「繼續加油！」

陳彥婷發文同時，附上一系利剷平肚子計畫的示意圖，並且用影片示範自身簡易運動方法，以及生前完當下及出月子中心的前後對比照，在短短一個月內，原本凸起的肚子明顯平坦許多，引來不少網友驚呼「你！超！強！恭喜出關！」、「超強，好自律的媽咪」、「肚子比我已經生完兩年的還小」、「此文必存」、「真的很厲害」、「世上沒有醜女人只有懶女人」、「好不科學的媽媽」。