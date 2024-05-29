許藍方同框王少偉被抓包「脖子有草莓」！　全場驚叫：趁我們沒注意

記者田暐瑋／綜合報導

許藍方和王少偉緋聞傳得轟轟烈烈，雙方都坦承互有好感，卻始終未進一步。29日兩人一起上《全員請上車 READY GO》，開直播被其他人調侃緋聞，態度依舊大方，但鯰魚哥突然發現許藍方的脖子上有一塊紅色的痕跡，驚叫：「是草莓！」全場立刻起鬨鬧成一片。

在直播中，許藍方被鯰魚哥發現脖子上有一塊紅色痕跡，疑似是草莓，她趕緊澄清是錄影玩遊戲時被蚊子咬，一旁的張立東跟著起鬨，指著王少偉：「你的外號叫蚊子！」王少偉開玩笑說：「該不會我就是那隻蚊子！」惹得全場哈哈大笑，張立東繼續虧：「趁我們大家都沒有注意的時候就這樣（咬）。」

▲許藍方和王少偉合體錄節目。（圖／翻攝自YouTube／全員請上車 READY GO）



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許藍方緊接著轉移話題，趁機科普如何判斷紅色痕跡是不是草莓，「草莓不是長這樣，草莓是瘀青的那種顏色，因為草莓就是被吸，微血管破裂的顏色。」轉頭指著張立東腿上的大塊瘀青，笑說：「草莓在這！」張立東搞笑回嘴：「我是被河馬咬到的。」

▲王少偉、許藍方。（圖／翻攝自Facebook／王少偉・愛 Uncle Sam's Love、許藍方博士 Dr. Gracie）

