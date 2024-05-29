影射新垣結衣婚變不刪文！　爆料巨頭被起底「慶應大企業36歲男」

記者陳芊秀／綜合報導

日本爆料巨頭「滝沢ガレソ」於22日發文聲稱超人氣女星與老公婚變，導致日網瘋猜星野源與新垣結衣，夫妻倆為此兩度澄清謠言，罕見破例。業界傳出明星夫妻為此相當憤怒，而爆料巨頭X帳號擁有274萬人追蹤，29日被起底真實身分。

▲影射超人氣女星婚變，燒到新垣結衣、星野源夫妻，爆料巨頭「滝沢ガレソ」被日媒起底。（圖／翻攝自X）

據日媒《週刊文春》報導，「滝沢ガレソ（瀧澤Gareso）」爆料日本社會眾多內幕，被視為炎上系網紅，至今超過274萬網友追蹤。報導起底本尊是36歲男性，畢業於慶應大學，目前在大企業擔任營業員，從外型爽朗的樂團青年，轉身成為百萬網紅，專門揭發各種黑幕事件，在網上擁有不少支持者。

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滝沢ガレソ於5月22日發文稱超人氣女星與歌手老公婚變，一夜炸翻日網。星野源公司AMUSE法務部23日凌晨發表嚴重聲明否認外界的不倫揣測，並且否認花10億日幣（約台幣2億元）讓雜誌撤不倫報導。該則貼文至今7天來觀看數超過1.5億，而且仍未刪除。

▲爆料文破1.5億觀看，至今仍未刪除。（圖／翻攝自X）

▲星野源公司AMUSE法務部聲明否認網路揣測，並否認花10億日幣撤新聞。（圖／翻攝自X）



星野源在28日深夜主持廣播節目，再次否認外界揣測，強調「100%沒有的事，沒有一個是事實，我感受到來自全日本的憎恨。這種經驗我從來沒有過，真的非常恐怖」。老婆新垣結衣破例電話連線，心疼他受中傷攻擊，夫妻倆透過節目親口撇清婚變。

▲星野源主持廣播節目，新垣結衣親自發聲合力撇除婚變傳言。（圖／翻攝自X）

