ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

影射新垣結衣婚變不刪文！　爆料巨頭被起底「慶應大企業36歲男」

記者陳芊秀／綜合報導

日本爆料巨頭「滝沢ガレソ」於22日發文聲稱超人氣女星與老公婚變，導致日網瘋猜星野源與新垣結衣，夫妻倆為此兩度澄清謠言，罕見破例。業界傳出明星夫妻為此相當憤怒，而爆料巨頭X帳號擁有274萬人追蹤，29日被起底真實身分。

▲▼爆料巨頭「滝沢ガレソ」被日媒起底。（圖／翻攝自X）

▲影射超人氣女星婚變，燒到新垣結衣、星野源夫妻，爆料巨頭「滝沢ガレソ」被日媒起底。（圖／翻攝自X）

據日媒《週刊文春》報導，「滝沢ガレソ（瀧澤Gareso）」爆料日本社會眾多內幕，被視為炎上系網紅，至今超過274萬網友追蹤。報導起底本尊是36歲男性，畢業於慶應大學，目前在大企業擔任營業員，從外型爽朗的樂團青年，轉身成為百萬網紅，專門揭發各種黑幕事件，在網上擁有不少支持者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

滝沢ガレソ於5月22日發文稱超人氣女星與歌手老公婚變，一夜炸翻日網。星野源公司AMUSE法務部23日凌晨發表嚴重聲明否認外界的不倫揣測，並且否認花10億日幣（約台幣2億元）讓雜誌撤不倫報導。該則貼文至今7天來觀看數超過1.5億，而且仍未刪除。

▲▼爆料文至今仍未刪除。（圖／翻攝自X）

▲爆料文破1.5億觀看，至今仍未刪除。（圖／翻攝自X）

▲▼星野源、新垣結衣回應。（圖／翻攝自X）

▲星野源公司AMUSE法務部聲明否認網路揣測，並否認花10億日幣撤新聞。（圖／翻攝自X）

星野源在28日深夜主持廣播節目，再次否認外界揣測，強調「100%沒有的事，沒有一個是事實，我感受到來自全日本的憎恨。這種經驗我從來沒有過，真的非常恐怖」。老婆新垣結衣破例電話連線，心疼他受中傷攻擊，夫妻倆透過節目親口撇清婚變。

▲▼爆料巨頭「滝沢ガレソ」被日媒起底。（圖／翻攝自X）

▲星野源主持廣播節目，新垣結衣親自發聲合力撇除婚變傳言。（圖／翻攝自X）
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

《蒙面唱將》開口秒被認出　網笑瘋：聲音跟裸奔一樣！

推薦閱讀

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

正妹網紅突認「6年前去勝利夜店遭下藥」！喝2杯就斷片　現場1幕超詭異

正妹網紅突認「6年前去勝利夜店遭下藥」！喝2杯就斷片　現場1幕超詭異

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

2天前才甜蜜慶生！李易「突被傳分居」：我該說什麼呢　5符號挺六月

2天前才甜蜜慶生！李易「突被傳分居」：我該說什麼呢　5符號挺六月

離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

正妹網紅突認「6年前去勝利夜店遭下藥」！喝2杯就斷片　現場1幕超詭異

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

2天前才甜蜜慶生！李易「突被傳分居」：我該說什麼呢　5符號挺六月

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

星野源, 新垣結衣

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劇迷瘋敲碗「跟邊佑錫交往」！金惠奫曝兩人真實關係甜回：人事難料
  2. 朱軒洋消失2個月「突更新工作動態」　網酸試水溫⋯粉力挺：期待新作
  3. 台灣之光！8歲就奪世界冠軍　「街舞神童」 林李納每天苦練...一表演全場驚呆
  4. 徐玄點讚「救出福寶連署」表態：牠在韓多快樂　惹毛陸粉留言被灌爆
  5. 林俊逸久違模仿費玉清　瘦3kg自豪「屁股翹的都會紅」
  6. 韓綜《認命吧！通通你買單》來台灣拍攝！　5韓星全台趴趴走「闖關吸目光」
  7. 《九龍城寨》反派王九「伍允龍」宣布來台！　曝曾失控扯下劉俊謙假髮
  8. 曹佑寧《刺心切骨》比賽失控入獄！　連累弟弟被排擠「母親隱瞞真相談戀愛」
  9. 主播2次目睹「日本人教訓觀光客」　曝地鐵真實狀況…網一排認同
  10. 邊佑錫爆紅流淚致謝！　90度鞠躬感念「謝謝成就這麼好的善宰」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366