ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

房仲手上都有「極密凶宅地圖」！　資深老手揭真相：這3細節未必會說

《幸福房屋事件簿》為描寫房仲的職場生活，做了不少田野調查。（逆光電影提供）

圖文／鏡週刊

靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》由蔡怡芬編導、陳庭妮與蔡凡熙主演，全劇以房仲經手各式凶宅為主軸，為描寫房仲的職場生活，蔡怡芬也在事前做了不少田野調查。

蔡怡芬表示，因為當時她剛好要買房子，就先從訪問自己認識房仲開始著手，接著也透過朋友介紹的幾位房仲，甚至還打電話直接詢問房仲是否願意受訪，不過他們通常都會拒絕，因為沒有多餘的時間。她說，一般的房仲收入沒外界想像那麼高，因為賣房子的收益會層層抽取，總部、分店都抽，最後才輪到他們。

該劇製作人施雅純也透過房仲公司，找到全家都從事這行的資深經理級房仲接受田調。「這位資深經理的先生、兒子、女兒都做房仲，而且她女兒的年紀跟劇中的女主角一樣是30歲，年輕、未婚，我們也請她分享工作心態與經驗。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

導演蔡怡芬（中）與演員陳庭妮（左）、蔡凡熙（右）一起討論劇本。（逆光電影提供）

▲導演蔡怡芬（中）與演員陳庭妮（左）、蔡凡熙（右）一起討論劇本。（逆光電影提供）

蔡怡芬表示：「找房仲聊天不容易，因為他們都超忙，講話時常看手表、看手機，對他們來講，時間就是金錢。我也把這些特質放進陳庭妮飾演的女主角陸安琪身上，她很拚、休息時間不多，滿腦子想的都是賣房子，動機非常清楚。」

因覺得凶宅觸霉頭，而且沒有標準行情，通常房仲業者不碰凶宅。但施雅純透露，田調過程得知，每家房仲業者都有公司內部的「凶宅地圖」。雖然依規定買賣凶宅必須事前告知，但究竟房子曾發生什麼事、案發原因與過程則未必會說。因此劇中對凶宅的描寫與背後故事，是靠蒐集社會新聞找靈感，再發揮想像力完成。


更多鏡週刊報導
【凶宅奇事錄3】《幸福房屋事件簿》獻給職場女性　配合陳庭妮演員都有一特色
【凶宅奇事錄4】找尋凶宅場景動員人脈關係　不只阿飄出現還有這些「鬼」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

正妹網紅突認「6年前去勝利夜店遭下藥」！喝2杯就斷片　現場1幕超詭異

正妹網紅突認「6年前去勝利夜店遭下藥」！喝2杯就斷片　現場1幕超詭異

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

2天前才甜蜜慶生！李易「突被傳分居」：我該說什麼呢　5符號挺六月

2天前才甜蜜慶生！李易「突被傳分居」：我該說什麼呢　5符號挺六月

離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

離婚小嫻5年！何守正新戀情曝光　正牌女友放閃PO「親密貼身」合照

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

六月「把離婚掛嘴邊」傳形同室友　李易1年前換FB大頭貼惹猜疑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

六月李易爆「13年婚變分居半年」！　她認了婚姻現況：我們各過各的

快訊／拖欠一年管理費！郭書瑤首露面「落淚道歉」　後續處理曝光：檢討過了

快訊／「上班不要看」又少2人　關關、蔡哥宣布畢業

快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

昆凌2歲小女兒「做家事」！8近照罕見曝光　小嘴激似周杰倫基因太強

大蛇丸半年狂甩31kg！飲控菜單全公開「2餐就破千」　網：真的燒錢

正妹網紅突認「6年前去勝利夜店遭下藥」！喝2杯就斷片　現場1幕超詭異

最美老闆譚以欣結婚了！嫁大13歲百貨豪門二代　曾上《不熙娣》爆紅

陳沂加入SWAG「邀羅志祥實戰」！　首播多人運動尺度無極限：手口並用

2天前才甜蜜慶生！李易「突被傳分居」：我該說什麼呢　5符號挺六月

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 房仲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 劇迷瘋敲碗「跟邊佑錫交往」！金惠奫曝兩人真實關係甜回：人事難料
  2. 朱軒洋消失2個月「突更新工作動態」　網酸試水溫⋯粉力挺：期待新作
  3. 台灣之光！8歲就奪世界冠軍　「街舞神童」 林李納每天苦練...一表演全場驚呆
  4. 徐玄點讚「救出福寶連署」表態：牠在韓多快樂　惹毛陸粉留言被灌爆
  5. 林俊逸久違模仿費玉清　瘦3kg自豪「屁股翹的都會紅」
  6. 韓綜《認命吧！通通你買單》來台灣拍攝！　5韓星全台趴趴走「闖關吸目光」
  7. 《九龍城寨》反派王九「伍允龍」宣布來台！　曝曾失控扯下劉俊謙假髮
  8. 曹佑寧《刺心切骨》比賽失控入獄！　連累弟弟被排擠「母親隱瞞真相談戀愛」
  9. 主播2次目睹「日本人教訓觀光客」　曝地鐵真實狀況…網一排認同
  10. 邊佑錫爆紅流淚致謝！　90度鞠躬感念「謝謝成就這麼好的善宰」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366