房仲手上都有「極密凶宅地圖」！　資深老手揭真相：這3細節未必會說

圖文／鏡週刊

靈異職人輕喜劇《幸福房屋事件簿》由蔡怡芬編導、陳庭妮與蔡凡熙主演，全劇以房仲經手各式凶宅為主軸，為描寫房仲的職場生活，蔡怡芬也在事前做了不少田野調查。

蔡怡芬表示，因為當時她剛好要買房子，就先從訪問自己認識房仲開始著手，接著也透過朋友介紹的幾位房仲，甚至還打電話直接詢問房仲是否願意受訪，不過他們通常都會拒絕，因為沒有多餘的時間。她說，一般的房仲收入沒外界想像那麼高，因為賣房子的收益會層層抽取，總部、分店都抽，最後才輪到他們。

該劇製作人施雅純也透過房仲公司，找到全家都從事這行的資深經理級房仲接受田調。「這位資深經理的先生、兒子、女兒都做房仲，而且她女兒的年紀跟劇中的女主角一樣是30歲，年輕、未婚，我們也請她分享工作心態與經驗。」

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▲導演蔡怡芬（中）與演員陳庭妮（左）、蔡凡熙（右）一起討論劇本。（逆光電影提供）

蔡怡芬表示：「找房仲聊天不容易，因為他們都超忙，講話時常看手表、看手機，對他們來講，時間就是金錢。我也把這些特質放進陳庭妮飾演的女主角陸安琪身上，她很拚、休息時間不多，滿腦子想的都是賣房子，動機非常清楚。」

因覺得凶宅觸霉頭，而且沒有標準行情，通常房仲業者不碰凶宅。但施雅純透露，田調過程得知，每家房仲業者都有公司內部的「凶宅地圖」。雖然依規定買賣凶宅必須事前告知，但究竟房子曾發生什麼事、案發原因與過程則未必會說。因此劇中對凶宅的描寫與背後故事，是靠蒐集社會新聞找靈感，再發揮想像力完成。



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