正妹網紅突認「6年前去勝利夜店遭下藥」！喝2杯就斷片　現場1幕超詭異

記者田暐瑋／綜合報導

隨著英國《BBC》用專題方式報導以勝利為首的Burning Sun醜聞，引發社會各界議論。香港網紅鄭金鈴透露曾和前男友到Burning Sun夜店玩樂，當時喝下一杯酒就失去意識，恐怖經歷令她至今仍毛骨悚然。

▲鄭金鈴分享去勝利夜店的恐怖遭遇。（圖／翻攝自鄭金鈴Threads）

香港網紅鄭金鈴在Threads分享2018年在Burning Sun的經歷，當時被一位認識的香港女生帶去，對方前男友曾是勝利在香港的商業伙伴，當晚的DJ正是勝利本人，夜店內人滿為患，氣氛熱烈，但她發現許多客人戴著黑墨鏡和咬著奶嘴，讓她感到相當詭異，之後才從友人那裡得知，因為店內一些顧客在使用毒品後會出現翻白眼或是咬舌等不自覺的動作，為了遮掩這些症狀才會出現這種打扮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭金鈴分享去勝利夜店的恐怖遭遇。（圖／翻攝自鄭金鈴Threads）



至於警察為何不進行取締，友人表示夜店都會主動賄賂警方，因此根本無法可管，當天鄭金鈴在吧台喝了2杯香檳後，竟突然斷片，她稱當晚並沒有喝太多酒，卻反常地醉得很快，「不幸中的大幸是最後損失的只是身外物，在踏出夜店那一刻已經完全清醒。」友人和其前男友發現不對勁後立刻帶她離開，並前往警局掛失，她懷疑飲料被下藥，幸好最終除了物品損失外未遭受其他傷害，希望藉由自己的經歷，提醒大眾出外要保持警惕。

▲鄭金鈴分享去勝利夜店的恐怖遭遇。（圖／翻攝自鄭金鈴Threads）

▲勝利。（圖／翻攝自勝利IG）



● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

