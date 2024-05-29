快訊／六月發聲回應婚變李易！認「夫妻為瑣事摩擦生熱」　7字曝現況

記者田暐瑋／綜合報導

女星六月29日被週刊爆料和李易13年婚變，夫妻還已經分居，對此，她稍早發文回應：「配偶欄沒有變哦。」也分享了夫妻現在的相處現況。

六月29日在臉書發文回應婚變傳言，透露日常生活平凡，隨著孩子逐漸長大，開始有自己的社交生活，爸爸媽媽不得不各自帶孩子活動，「老夫老妻，常常還是會為了瑣事『摩擦生熱』，感謝各大媒體的關心，配偶欄沒有變哦。」用幽默的方式感謝各界關注。

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▲六月李易。（圖／翻攝自六月臉書）



據《鏡週刊》報導，六月解釋分居的傳言，透露李易在台北市有一個工作室，有時和朋友聚會結束得比較晚，他會選擇在工作室過夜。去年參加公益羽球賽時，大部分的參賽者都是夫妻搭檔，唯獨她和李易沒有成為一組，原因是兩人在守備位置上無法達成共識，六月還開玩笑地說「離婚協議書準備好了！」

對於傳出離婚的消息，六月回應說，「老夫老妻就是這樣，從結婚以來，每幾年就傳一次。」但並沒有離婚，並補充說：「我們就是各過各的。」近期兩人因為工作忙碌，很少有機會一起去旅行，因此也就減少了爭吵的機會，認為這並無不妥。

▲六月李易。（圖／記者林敬旻攝）

六月臉書全文：

生活照舊，一切如往常一樣

小孩大了，開始有自己想約的局

爸爸媽媽也只能帶他們分開行動

老夫老妻，常常還是會為了瑣事「摩擦生熱」

感謝各大媒體的關心@配偶欄沒有變哦

btw～這衣服好耐穿 10年了都不會壞

我真的很念舊

#同住一個屋簷下

#最近真的比較忙

#兒子女兒大不同

#雙寶爸媽應該很懂