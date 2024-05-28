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Joeman曝感情現況鬆口「有對象」！見前女友熱戀大方祝福：她值得

記者劉宛欣／綜合報導

百萬YouTuber Joeman（九妹）曾與實況主Niya（妮婭）交往，兩人於2023年7月證實分手，先前女方3月生日高調在社群認愛，曬出了新對象，透露是好友牽線認識，Joeman默默按讚。28日他更新了200萬Q&A影片，大方談起目前的感情狀態，並回應了粉絲提問「看到前女友公開認愛的感想」，直言「滿替她開心的」。

▲Joeman回應妮婭官宣新戀情。（圖／翻攝YouTube／Joeman）

▲Joeman公開回應看到妮婭官宣的心情。（圖／翻攝YouTube／Joeman）

Joeman目前在YouTube上擁有258萬訂閱，擁有廣大觀眾群的他，感情狀態也一直是被關注的重點，200萬Q&A影片中，被問起「看到前女友公開現任男友有什麼感想？」他笑著直言「我滿替她開心的，我覺得她是很好的一個女生」，認為對方會認愛就代表感情已經穩定下來，此外也坦承與妮婭已經有一陣子沒聯絡，祝福道「我覺得她值得擁有一份好的愛情」。

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▲Joeman回應妮婭官宣新戀情。（圖／翻攝YouTube／Joeman）

▲Joeman直言很替前任感到開心。（圖／翻攝YouTube／Joeman）

接著話鋒一轉，Joeman坦言自己在感情上有些問題，感性地說「我覺得我包含對妮婭、對咪妃我都...X我在海邊講這事情」，一口氣提到了兩個前任，但他也強調看到兩人都過得很好，很替她們感到開心，「相信他們應該是由衷的幸福」。

聊完前任，Joeman也稍微提到了自己的感情現況，坦言有一些正在約會的對象，但還沒確認關係，表示「雙方都還在觀察彼此，我覺得跟我在一起壓力真的很大，不管是圈內還是圈外，這真的不知道怎麼辦」，身為台灣頂尖的YouTuber，一舉一動不免被外界放大檢視，而他也向來不諱言自己有這部分的苦惱，影片底下的忠實觀眾們也紛紛送上祝福，希望他早日找到適合的歸屬。

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