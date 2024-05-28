梁舒涵秒變臉竟高收視　朵拉秒睡害錄影中斷

記者葉文正／台北報導

《食尚玩家》梁舒涵將第一次以主持人身分加入《2天1夜go》戰隊，首次接棒就和曾子余、納豆挑戰24小時名古屋之旅，用最緊湊的行程，一起帶領觀眾探索名古屋的各樣美食景點。此外《熱血48小時》也迎來節目第200集的高光時刻，製作單位獻上特別企畫《胴體炸裂小琉球》，威廉：「感謝廣大觀眾喜歡，我們才有今天的200集，絕對讓各位大飽眼福！」

▲《食尚玩家2天1夜go》梁舒涵(右)正式加入主持群，馬上接下24小時名古屋挑戰。（圖／TVBS提供）

先前在社群平台，被眼尖網友發現一秒變臉的「專業演員」梁舒涵，高EQ的反應深受網友喜愛。5/22有梁舒涵作客的彰化特集，25-49歲女性觀眾收視高達0.42，甚至在介紹麵線糊是用塑膠袋倒著吃時，單分鐘更瞬間衝高到0.62，表現深受製作單位肯定，立刻在本週三(5/29)的名古屋特集正式晉升為《2天1夜go》的正式主持，一接棒就馬上挑戰24小時超硬的出國行程。

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▲風田(右起)、威廉與朵拉前進小琉球。（圖／TVBS提供）

梁舒涵從演員轉戰主持，在節目中發揮精湛演技，還當街模仿日本人，一秒變聲，納豆和曾子余毫無招架之力，瞬間被收服。這次製作團隊，再次帶領大家用短短24小時，有吃有玩，踩點名古屋餐廳景點超過10處，即便是最短假期也能出國遊玩！



而由威廉、風田、朵拉主持的《熱血48小時》終於迎來了第200集。為了歡慶這個高光時刻，三位主持人移師到小琉球錄製特別企畫。節目開場，威廉、風田、朵拉就氣勢磅礡穿著西裝、綁上領帶，走紅毯登場！但開完場脫下西裝外套，一切風雲變色，外套之下竟是「胴體直接外露」，畫面養眼無比！而錄影過程中最讓大家崩潰的部分，是在泳池酒吧時，朵拉喝醉時的分身「喝多拉」又突然來攪局了，直接倒頭大睡，讓錄影被迫中斷、哭笑不得。