《淚之女王》金智媛見面會「7月21日台北場」！　出道14年首次亞巡

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員金智媛以《淚之女王》拓展人氣，今（28日）所屬經紀公司HighZium studio宣布將展開首次亞洲巡迴粉絲見面會巡演，將會到訪7地舉辦「2024金智媛亞洲粉絲見面會巡演 'BE MY ONE'」。

▲金智媛舉行亞洲巡迴見面會。（圖／翻攝自X／highziumstudio）



HighZium studio今天發出公告，金智媛不只在首爾舉行見面會，還將展開亞洲巡迴，依序為7月7日大阪場、7月10日東京場、7月21日台北場、8月3日馬尼拉場、8月17日澳門場、8月24日曼谷場、8月31日雅加達場。這次粉絲見面會的主題「BE MY ONE」寓意著「金智媛和粉絲互為彼此唯一」，預計將為雙方帶來如禮物般的美好時光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，金智媛出道以來演過多部經典戲劇，像是《High Kick 3！短腿的反擊》、《繼承者們》、《太陽的後裔》、《愛在大都會》、《我的出走日記》，角色多樣化累積穩健的演技實力，最近在完結的電視劇《淚之女王》中飾演傲嬌又罹患絕症的千金洪海仁一角，每集都展現了令人目不轉睛的演技和外貌，不僅在國內，甚至成為國際明星，掀起了「金智媛現象」。