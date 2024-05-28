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丈夫出軌4次被拍！　58歲三田寛子曬照「衣櫃塞滿胸罩」日網勸刪

記者陳芊秀／綜合報導

58歲日本女星三田寬子年輕時是當紅偶像，活躍於80年代舞台，1991年與歌舞伎演員中村芝翫結婚，育有3個兒子。然而丈夫頻頻被爆出軌，不倫紀錄多達4次，更曾傳出夫妻分居，她近日更新IG動態，曬出衣櫃疊滿胸罩，震驚大批網友。

▲▼三田寬子曬衣櫃胸罩被勸刪。（圖／翻攝自日網）

▲三田寬子是80年代偶像。（圖／翻攝自日網）

▲▼三田寬子曬衣櫃胸罩被勸刪。（圖／翻攝自IG／三田寬子）

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▲三田寬子與歌舞伎演員中村芝翫結婚，育有3個兒子。（圖／翻攝自日網）

三田寬子24日曬照，衣櫃疊滿各種花色胸罩，目測將近百件，並提到10幾歲第一次遇到義大利佛羅倫斯的夢幻品牌，從此開起了收藏內衣的興趣，「我每年生日都會買一件新內衣作為對自己的獎勵，漸漸地成了一種樂趣。」她更說到「Frette的內衣也很可愛。接著我迷上了高貴性感的LA PERLA和可愛的COSABELLA，還有對維多利亞的秘密模特兒的憧憬。在旅行中試穿買內衣，變成我最喜愛的事了。」

▲▼三田寬子曬衣櫃胸罩被勸刪。（圖／翻攝自IG／三田寬子）

▲▼三田寬子曬衣櫃胸罩被勸刪。（圖／翻攝自日網）

▲三田寬子曬衣櫃滿滿內衣胸罩。（圖／翻攝自日網）

坦率說出收藏內衣的喜愛，三田寬子卻引發外界擔憂。她的丈夫中村芝翫於4月被拍到4度出軌，IG發文曬內衣收藏，引來網友評論「發生了很多事情，還是會為妳加油。不過我覺得還是別曬出內衣比較好」、「這不是非得公開的話題，感覺像是在暗示什麼。雖然我理解你私生活的種種，請加油，我們支持你」、「喜歡收集內衣的人是有的，但不應該公開。感覺她可能在崩潰，真令人擔心」、「這個人與內衣收藏感覺不太搭。她給人的印象是一直在為丈夫的出軌而苦惱，並且一心做好梨園妻子的感覺」。

▲▼三田寬子曬衣櫃胸罩被勸刪。（圖／翻攝自日網）

▲三田寬子丈夫出軌4次，且曾傳夫妻分居。（圖／翻攝自日網）

疑似是本人也感受到外界的議論，三田寬子將貼文刪除，重新曬出與28歲大兒子中村橋之助的機場合照。

▲▼三田寬子曬衣櫃胸罩被勸刪。（圖／翻攝自IG／三田寬子）

▲三田寬子低調刪內衣照，後來分享與兒子的機場合照。（圖／翻攝自IG／三田寬子）

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