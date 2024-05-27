▲ 有「台灣胡夏」美譽的歌手林汝佑，推出單曲《幸福的糖仔》。（圖／音圓唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

有「台灣胡夏」美譽的歌手林汝佑，推出單曲《幸福的糖仔》，他本業是高中英文老師，更因從小征戰各大小歌唱比賽出名，也是中部知名的教唱老師，雙重老師身份，他都兼顧得出色，桃李滿天下，不過他成長時期也歷經不適任的導師、校園霸凌等事件，也因此他努力為人師表後，更時時勉勵自己要成為一名有愛的老師，希望用關愛和歌聲帶領青春期學生。

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▲▼ 林汝佑求學時曾遭霸凌。（圖／音圓唱片提供）

在求學過程中，他曾遇到了一位導師，對著全班宣佈，只要誰能贏過林汝佑，就每週請該生吃披薩、香雞排和手搖飲直到畢業，雖然自己當時覺得可能是導師「用心良苦」，想激發全班的求學心，但當同學們一次次不曾超越他，「卻轉而聯合排擠和霸凌我。他們踹壞我的椅子，讓我只能坐在三分之一大的範圍；刻意把廚餘倒在我的書包和桌上；甚至在我的座位四周撒滿圖釘，還朝我丟擲長達七公分的大頭釘。」



但當林汝佑向導師求助，導師卻沒任何作為，等同放任同學行為，林汝佑只能轉向學校幫助，但導師卻壓下了他給學務處的投訴，處理掉林汝佑寫給輔導室張老師的信，就連親自找校長也無效。「那段時間，我連續超過一週在家崩潰哭泣，只能以唱歌安慰自己。但我知道，光是流淚是沒有用的。」他下定決心，不能讓這些同學得逞，就是更加堅強，拿更好成績卓越再卓越，最終，他仍然維持班上第1名直到畢業。

林汝佑表示這是一段可怕又難忘的過去。遇到這樣一位不適任的導師，為了保住自己的名師地位，竟然選擇如此對待自己的學生。「這段經歷讓我更加堅定，無論面對多大的困難，我都會堅持下去。」也因此透過歌曲《幸福的糖仔》，鼓勵大家面對困難都不要放棄，直到最後不管結果如何，但超越了自己就能享有幸福的到來。

