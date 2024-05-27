鼓鼓才甜蜜套牢大元！　竟被下跪掏戒指「搶婚」對象身份曝光

▲ 鼓鼓呂思緯舉辦粉絲見面會。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

鼓鼓呂思緯25日出席2024hito流行音樂獎頒獎典禮，榮獲hito唱作歌手以及hito年度十大華語歌曲兩大獎項，26日立刻現身「我們沒有忘記這個活動」台北粉絲見面會，與150名粉絲互動玩遊戲，鼓鼓帥氣現身演唱《超展開》，吸引粉絲尖叫聲不斷，再進入遊戲環節前，他與大家分享這4年超展開的改變，他表示：「這幾年改變最多，是進入人生下一個階段，求婚很難，也是很重要的決定，我想在演唱會做這件事，是把大家當成家人了。」

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▲▼ 鼓鼓呂思緯被粉絲下跪求婚。（圖／相信音樂提供）



不少歌迷一早就來現場守候排隊，讓鼓鼓相當感動，鼓鼓表示：「這個活動因為疫情延期4年到現在才辦，就像真的進入《蟲洞》回到上一張專輯，那時候專輯製作完遇到疫情很可惜，很多活動都沒辦成，我後來也去了《全明星運動會》、再唱了北流演唱會，要去高流但遇到疫情，所以很可惜，沒想到一延就四年。」但一項信守承諾的鼓鼓其實沒有忘了這個約定，他想跟等候已久的粉絲朋友說，雖然這場見面會晚到，但他一定會到。

接下來便進入大家最期待的遊戲環節，第一個遊戲是「音樂超展開：比手畫腳猜歌名」，粉絲們兩人一組讓鼓鼓猜歌名，沒想到歌迷抽中「當我變成我們」題目，沒想到男歌迷急中生智，立刻拿出戒指來求婚，而且在主持人的拷問下，還得知對方未婚，沒想到第一次求婚就獻給鼓鼓了，而短暫遊戲後，鼓鼓也演唱《他一定喜歡你》，全場跟著一起比起手勢舞大合唱，氣氛瞬間嗨爆整個現場。

遊戲尾聲，來到最後一個環節「簽收你的心：完成歌迷心願時間」，鼓鼓也抽起歌迷的心願卡來實現大家的願望，沒想到他抽中一張心願卡，上面寫著希望他跳最近網路上非常火紅的洗腦神曲〈晚安大小姐〉，寵粉的他現場也小跳了一小段，並承諾歌迷會錄影片在社群上，並熱力演唱《繽紛了每一天》，離場的時候，鼓鼓更化身為人形立牌加碼跟每一位歌迷合照，並送上伴手禮。

