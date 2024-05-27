看電影「隔壁阿北爆米花吃超大聲」！林佩瑤急換位…對方1舉動讓她傻眼

記者潘慧中／綜合報導

林佩瑤出身自《超級星光大道2》，曾因擔任空服員獲封「最美空姐」，不時會和粉絲分享生活點滴。她26日便在社群網站透露，看電影時遇到爆米花吃得超大聲的阿北，緊急換位置後，對方一個舉動讓她傻眼了。

▲林佩瑤看電影時，隔壁坐了一位爆米花吃得超大聲的阿北。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）



林佩瑤在Instagram限時動態透露，26日看電影的時候，廳內只有8個人，結果坐在她旁邊、獨自來看電影的阿北先把手伸進爆米花桶裡又挖又撈，發出沙沙聲，接著聽到對方放進口中咬時，「那個清脆度不是我在說，那是我有生之年聽過最脆的爆米花。」

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▲林佩瑤當天是和老公一起去看電影。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）



因為實在太吵，林佩瑤就換位置坐到其他排，「結果他也換位置到我附近！」最後，她和老公整場都一直聽到阿北撈爆米花的沙沙聲、吃爆米花的ㄎㄠˊㄎㄠˊ聲。

▲林佩瑤常和粉絲分享生活點滴。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）



不只這樣，阿北中途睡著時一直打呼，醒來喝飲料還吸到狂發出啾啾聲，讓林佩瑤無奈直呼：「瘋狂麥斯這麼吵這麼刺激我都還聽得到喔！真的是服了這位阿北！」

林佩瑤IG全文：

剛剛看電影，廳內大概只有八個人

結果坐我旁邊旁邊的阿北一個人來看電影

吃爆米花吃得 超 大 聲

他手要先在爆米花桶裡面挖一挖撈一撈（傳出陣陣沙沙聲）

挑選到滿意的爆米花再放入口中用力咬

那個清脆度不是我在說

那是我有生之年聽過最脆的爆米花

實在太吵我就換位置到其他排

結果他也換位置到我附近

總之 我跟主廚整場一直聽他撈爆米花桶的沙沙聲

跟此生最清脆的爆米花ㄎㄠˊㄎㄠˊ聲

中途他還睡著，打呼超大聲

醒來吸飲料吸到一直發出啾啾嘖嘖的聲音

瘋狂麥斯這麼吵這麼刺激我都還聽得到喔

真的是服了這位阿北