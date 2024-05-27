ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

看電影「隔壁阿北爆米花吃超大聲」！林佩瑤急換位…對方1舉動讓她傻眼

記者潘慧中／綜合報導

林佩瑤出身自《超級星光大道2》，曾因擔任空服員獲封「最美空姐」，不時會和粉絲分享生活點滴。她26日便在社群網站透露，看電影時遇到爆米花吃得超大聲的阿北，緊急換位置後，對方一個舉動讓她傻眼了。

▲▼林佩瑤。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）

▲林佩瑤看電影時，隔壁坐了一位爆米花吃得超大聲的阿北。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）

林佩瑤在Instagram限時動態透露，26日看電影的時候，廳內只有8個人，結果坐在她旁邊、獨自來看電影的阿北先把手伸進爆米花桶裡又挖又撈，發出沙沙聲，接著聽到對方放進口中咬時，「那個清脆度不是我在說，那是我有生之年聽過最脆的爆米花。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林佩瑤。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）

▲林佩瑤當天是和老公一起去看電影。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）

因為實在太吵，林佩瑤就換位置坐到其他排，「結果他也換位置到我附近！」最後，她和老公整場都一直聽到阿北撈爆米花的沙沙聲、吃爆米花的ㄎㄠˊㄎㄠˊ聲。

▲▼林佩瑤。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）

▲林佩瑤常和粉絲分享生活點滴。（圖／翻攝自Instagram／linpeiyao）

不只這樣，阿北中途睡著時一直打呼，醒來喝飲料還吸到狂發出啾啾聲，讓林佩瑤無奈直呼：「瘋狂麥斯這麼吵這麼刺激我都還聽得到喔！真的是服了這位阿北！」

林佩瑤IG全文：

剛剛看電影，廳內大概只有八個人
結果坐我旁邊旁邊的阿北一個人來看電影
吃爆米花吃得 超 大 聲
他手要先在爆米花桶裡面挖一挖撈一撈（傳出陣陣沙沙聲）
挑選到滿意的爆米花再放入口中用力咬
那個清脆度不是我在說
那是我有生之年聽過最脆的爆米花

實在太吵我就換位置到其他排
結果他也換位置到我附近
總之 我跟主廚整場一直聽他撈爆米花桶的沙沙聲
跟此生最清脆的爆米花ㄎㄠˊㄎㄠˊ聲
中途他還睡著，打呼超大聲
醒來吸飲料吸到一直發出啾啾嘖嘖的聲音
瘋狂麥斯這麼吵這麼刺激我都還聽得到喔
真的是服了這位阿北

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

玩水被抓包！萌喵雙手慢動作收回　睜大雙眼裝無辜...網：像沒事一樣

推薦閱讀

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了

林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了

林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手

林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手

郭鬼鬼認「這1年在害怕中度過」　轉發馮語婷起底文：知道是誰又如何

郭鬼鬼認「這1年在害怕中度過」　轉發馮語婷起底文：知道是誰又如何

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」

卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」

雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了

雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了

郭書瑤管理費「擺爛1年不繳」！　不甩法院催討成社區頭痛人物

郭書瑤管理費「擺爛1年不繳」！　不甩法院催討成社區頭痛人物

MBLAQ天動結婚！姊姊Dara比他還嗨　現身婚禮「YG家族齊聚」

MBLAQ天動結婚！姊姊Dara比他還嗨　現身婚禮「YG家族齊聚」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」！監視器畫面曝 管委會：一犯再犯

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！警方扣留當證物：帶不回來了

《慶餘年》女星被欠薪7年！　意外扯出驚人片酬…網：難怪都想當明星

林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了

林庭謙爆劈腿要小三墮胎　傳正宮啦啦隊女神霖霖怒分手

郭鬼鬼認「這1年在害怕中度過」　轉發馮語婷起底文：知道是誰又如何

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」

雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林佩瑤

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 懸疑韓劇《名校的階梯》預告曝光！盧正義自爆「我殺了人」揭真相
  2. 吳心緹買新房自爆連日惡夢！　拍片吐真實心聲：壓力大又沉重
  3. 阿信喊我們中國人　黃瓊慧嘆搖滾已死：別再跟我說五月天等於搖滾
  4. 卜學亮學霸女兒近況曝光　談恩師張小燕曾想「離她遠一點」
  5. 《神隱》女星武打訓練破相！　「臉上縫7針」工作急喊卡
  6. 雷／《背著善宰跑》邊佑錫告白「重來N次都會愛上妳」　記憶全恢復了
  7. 中國今年開拍「統一台灣」電影！《澎湖海戰》選520釋出海報
  8. 學霸歌手包包被倒廚餘、丟圖釘！　痛罵遭老師聯手霸凌：見死不救
  9. 林庭謙遭爆劈腿「逼小三墮胎」！　正宮李芷霖疑情傷突請假...經紀人回應了
  10. 瑀熙老公留前女友合照！　她堅持不丟淡定喊：自己處理

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366