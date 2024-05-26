顏佑庭首公開「漂亮櫃姐老婆」！　曝戀愛過程：第一天就認定她

記者李湘文／綜合報導

藝人顏佑庭在今年1月登記結婚，但一直低調未對外公開，直到4月寄出喜餅給親友，才終於使得喜訊曝光。他今（26日）PO出跟老婆PIPI一起拍的影片，寫下「人生下一個階段」，除了首度公開另一半真面目，也分享從相識到相戀、求婚、登記的過程，讓親友和粉絲看了都感動不已。

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▲顏佑庭和老婆在年初登記結婚。（圖／翻攝自臉書／顏佑庭Yoshi）

原來，PIPI是因為擔任櫃姐，跟顏佑庭的妹妹成為同事，進而認識了顏佑庭本人，雖然相差6歲卻很聊得來，兩人從2021年七夕情人節開始交往。顏佑庭去年3月因氣胸住院開刀，PIPI也一直陪在身邊照顧，令他開始動了求婚的念頭，10月在《全明星運動會》幾位藍隊夥伴的助攻下，順利求婚成功。

▲顏佑庭去年在藍隊幫助下求婚成功。（圖／翻攝自臉書／顏佑庭Yoshi）

顏佑庭日前接受《ETtoday星光雲》專訪，也感性表示：「從認識我老婆的第一天，我心中就認定她，是以結婚為前提審視我們的個性、相處模式，所以從一開始我就在想這件事。」他1月和PIPI登記結婚，3月低調舉辦家宴，暫時還沒打算生小孩，但如果真的跟小孩有緣分，也會坦然接受。