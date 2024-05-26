ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

顏佑庭首公開「漂亮櫃姐老婆」！　曝戀愛過程：第一天就認定她

記者李湘文／綜合報導

藝人顏佑庭在今年1月登記結婚，但一直低調未對外公開，直到4月寄出喜餅給親友，才終於使得喜訊曝光。他今（26日）PO出跟老婆PIPI一起拍的影片，寫下「人生下一個階段」，除了首度公開另一半真面目，也分享從相識到相戀、求婚、登記的過程，讓親友和粉絲看了都感動不已。

▲顏佑庭首公開「漂亮櫃姐老婆」！曝戀愛過程。（圖／翻攝自臉書／顏佑庭Yoshi）

▲顏佑庭和老婆在年初登記結婚。（圖／翻攝自臉書／顏佑庭Yoshi）

▲顏佑庭和老婆在年初登記結婚。（圖／翻攝自臉書／顏佑庭Yoshi）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲顏佑庭和老婆在年初登記結婚。（圖／翻攝自臉書／顏佑庭Yoshi）

原來，PIPI是因為擔任櫃姐，跟顏佑庭的妹妹成為同事，進而認識了顏佑庭本人，雖然相差6歲卻很聊得來，兩人從2021年七夕情人節開始交往。顏佑庭去年3月因氣胸住院開刀，PIPI也一直陪在身邊照顧，令他開始動了求婚的念頭，10月在《全明星運動會》幾位藍隊夥伴的助攻下，順利求婚成功。

▲顏佑庭去年在藍隊幫助下求婚成功。（圖／翻攝自臉書／顏佑庭Yoshi）

▲顏佑庭去年在藍隊幫助下求婚成功。（圖／翻攝自臉書／顏佑庭Yoshi）

▲顏佑庭去年在藍隊幫助下求婚成功。（圖／翻攝自臉書／顏佑庭Yoshi）

顏佑庭日前接受《ETtoday星光雲》專訪，也感性表示：「從認識我老婆的第一天，我心中就認定她，是以結婚為前提審視我們的個性、相處模式，所以從一開始我就在想這件事。」他1月和PIPI登記結婚，3月低調舉辦家宴，暫時還沒打算生小孩，但如果真的跟小孩有緣分，也會坦然接受。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

推薦閱讀

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

顏佑庭首公開「漂亮櫃姐老婆」！　曝戀愛過程：第一天就認定她

顏佑庭首公開「漂亮櫃姐老婆」！　曝戀愛過程：第一天就認定她

安芝儇辣照10連發！渾圓胸型被看光　粉絲愛了：看看妳多美

安芝儇辣照10連發！渾圓胸型被看光　粉絲愛了：看看妳多美

五月天阿信捐4000萬！　10萬歌迷面前喊：回饋我的家鄉泉州

五月天阿信捐4000萬！　10萬歌迷面前喊：回饋我的家鄉泉州

羅志祥公開鞋子收藏！累計至今「應該破七千」：不怕多就怕我沒有

羅志祥公開鞋子收藏！累計至今「應該破七千」：不怕多就怕我沒有

歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕

歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕

不只13人合體！SJ-M周覓、Henry也出席厲旭婚禮　15人大合照逼哭粉

不只13人合體！SJ-M周覓、Henry也出席厲旭婚禮　15人大合照逼哭粉

DJ SODA比基尼布料太少「內褲洞超大」　東南西北半球全現形

DJ SODA比基尼布料太少「內褲洞超大」　東南西北半球全現形

許凱皓台北巧遇NewJeans！　忍2個月才敢PO：沒想到是真的

許凱皓台北巧遇NewJeans！　忍2個月才敢PO：沒想到是真的

團魂炸裂！厲旭下跪娶妻　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全來了」

團魂炸裂！厲旭下跪娶妻　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全來了」

孟子辣孫女婚宴席開40桌！　深V掉出「渾圓雙球」羞認：1個月沒開機

孟子辣孫女婚宴席開40桌！　深V掉出「渾圓雙球」羞認：1個月沒開機

《新說唱》晉級選手突喊退賽！　「導師全錯愕」緊急做1決定全場鼓掌

《新說唱》晉級選手突喊退賽！　「導師全錯愕」緊急做1決定全場鼓掌

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」

顏佑庭首公開「漂亮櫃姐老婆」！　曝戀愛過程：第一天就認定她

安芝儇辣照10連發！渾圓胸型被看光　粉絲愛了：看看妳多美

五月天阿信捐4000萬！　10萬歌迷面前喊：回饋我的家鄉泉州

羅志祥公開鞋子收藏！累計至今「應該破七千」：不怕多就怕我沒有

歌迷已進場「妮姬米娜機場涉毒被捕」　演唱會宣布取消全場錯愕

不只13人合體！SJ-M周覓、Henry也出席厲旭婚禮　15人大合照逼哭粉

DJ SODA比基尼布料太少「內褲洞超大」　東南西北半球全現形

許凱皓台北巧遇NewJeans！　忍2個月才敢PO：沒想到是真的

團魂炸裂！厲旭下跪娶妻　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全來了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

顏佑庭

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小孟老師／5月27日星座運勢　雙子善用網絡資源「天秤投資大勝利」
  2. 賀軍翔涉性侵　女藝人爆「會裝醉喇舌」
  3. 唐綺陽運勢／巨蟹「遇到命定之人」獅子告白衝一波！天蠍感情很心累
  4. 羅志祥公開鞋子收藏！累計至今「應該破七千」：不怕多就怕我沒有
  5. 安芝儇辣照10連發！渾圓胸型被看光　粉絲愛了：看看妳多美
  6. 許凱皓台北巧遇NewJeans！　忍2個月才敢PO：沒想到是真的
  7. 佳娜被路人嫌「沒幫餵女兒喝奶」！　無奈還原過程：不能嗎？
  8. 快訊／賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場　女荷官主動敬酒「時間不到5分鐘」
  9. 柯震東現身小巨蛋跳16蹲！起立蹲下全被拍　驚人腿力曝光
  10. 不只13人合體！SJ-M周覓、Henry也出席厲旭婚禮　15人大合照逼哭粉

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366