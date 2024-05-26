團魂炸裂！厲旭下跪娶妻　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全來了」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體Super Junior成員厲旭於26日在首爾舉辦人生大事，迎娶交往4年的女友Ari，婚禮並未對外公開，但成員隊友全部到齊，就連韓庚、起範、強仁、晟敏都來了，總共13人包含退團等成員皆到場共襄盛舉，鐵粉噴淚直呼「活久見」。

▲▼厲旭下跪娶妻。（圖／翻攝自微博、seoki2i IG）



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厲旭婚禮並未對外公開，他只有邀請好友、親友到場，但稍早有場內影片曝光，典禮由隊長利特主持，新娘Ari把頭髮盤起，穿著純白長紗，宛如公主般進場，新郎厲旭跪在花道上迎接妻子，牽起老婆的手再緩緩進場。

▲▼SJ成員以及昔日成員13人全到齊。（圖／翻攝自微博、seoki2i IG）



小倆口入場時，周遭響起熱烈尖叫聲，鏡頭還拍到賓客位置，Super Junior成員們坐在一起，韓庚、東海、強仁等人都站在海景第一排錄影，全場掀起熱烈尖叫聲，另外，場上成員的家人也一起到場祝賀，他們成軍19年來，家人之間早已熟識彼此，婚禮自然不會缺席。

▲厲旭26日娶妻。（圖／翻攝自seoki2i IG）



Super Junior成軍多年來歷經風風雨雨，韓庚、起範、強仁、晟敏已經沒在團內活動許久，沒想到，厲旭26日結婚湊齊了所有人，13人再度同框，就連中國籍的韓庚都特地飛往韓國參加婚禮。

▲SJ 13人兜兜轉轉多年湊齊了。（圖／翻攝自seoki2i IG）



根據場內影片，歌迷看到熟悉身影當場噴淚，哭著喊「居然在忙內的婚禮湊齊了」、「等到這一天了」、「我的天啊」、「看得很想哭」，影片甫曝光已經引起熱烈轉貼潮。