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王少偉錄影摔得狗吃屎！張立東爆「提博士關鍵字」他就會拼命：另一半加持

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（27日）播出「“演藝圈之最”名單大爆料！藝人公認！最受不了“他”這樣」，藝人王少偉覺得自己太好相處，才常常被後輩騎到頭上：「我們那個節目是出了名的沒在敬老尊賢，我看到他們把郭哥（郭子乾）倒插在水桶之後，就知道講資歷是沒有用的。」

▲▼ 風田。（圖／中天綜合台提供）

▲王少偉自己常被後輩欺壓。（圖／中天綜合台提供）

而他也時常攬下後輩不想做的事：「有個關卡的軟墊上面鋪滿了油非常危險，沒人想要去，就一直推說『少偉哥是體保生，一定會過關』，但我摔得狗吃屎也沒人放過我，我挑戰3次，半條命都沒了。」但張立東覺得是王少偉太愛面子：「他本來就是愛耍帥的男人，而且他現在又有另一半的加持，我們只要說『表現好，博士會看』，他就會說『真的嗎？那我再試一次』。」

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▲▼ 風田。（圖／中天綜合台提供）

▲張立東爆內幕。（圖／中天綜合台提供）

花花很自豪把團隊成員照顧得無微不至：「我非常善良，有事情我都會第一個衝過去幫忙，而且我也會隨身帶很多藥，有人需要都會來跟我拿。」甚至連張立東都曾和她求救過：「他把我當成皮膚科醫生，有一次我們錄影在外面住，他打給我說『可以來我房間幫我嗎』，我一進去，他就把褲子脫下來說『我屁股長了青春痘，你可以幫我擠嗎』。」

▲▼ 風田。（圖／中天綜合台提供）

▲花花自認很會照顧人。（圖／中天綜合台提供）

此話一出，在場來賓聽了都超傻眼，花花則接著說：「但因為他的屁股真的長太醜，所以我就跑了。」不過王少偉卻對花花頗有微詞：「她近期突然性情大變，幾次變臉都像是要把女來賓置於死地，就已經宣布她贏了，她還不鬆手，像大元就嚇到再也沒來過我們節目，笑笑也是錄到完全笑不出來。」

 

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王少偉, 許藍方, 花花, 張立東

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