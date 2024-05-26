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萁萁想送兒「念台中國際學校」　黃鐙輝堅拒：公立學校師資也不錯

【獨家】欲送兒去台中念國際學校　萁萁遭黃鐙輝1理由打槍

▲黃鐙輝與萁萁一家五口經常與岳母萁媽出遊。（翻攝自萁萁的黃三寶臉書）

圖文／鏡週刊

黃鐙輝老婆萁萁日前為了兩個兒子的就學問題，到台中參觀某國際學校後，有意將兒子送到台中讀書，回家向老公黃鐙輝提出卻遭打槍，夫妻倆為了兒子的升學問題難得鬧意見不同。

萁萁向本刊透露，去年底剛好聽到吳淡如的Podcast，節目中提到她安排女兒「小熊」到台中國際學校就讀一事，便主動聯繫吳淡如，想要知道學校就學相關資訊，初步了解後吳淡如建議她「可以去參觀學校看看再決定」，便揪了好友徐小可一起南下台中參觀，兩人也認為學校讀書環境不錯，便有意將兒子送到台中讀書，沒想到回到家與老公黃鐙輝討論，卻遭黃鐙輝反對認為「小孩讀書不一定要離家背井才能讀出好成績」，不希望兒子到異地讀書。

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萁萁（左二）聽了吳淡如（中）的Padcast節目與徐小可（右二）南下台中參觀國際學校。（翻攝自黃鐙輝臉書）

▲萁萁（左二）聽了吳淡如（中）的Padcast節目與徐小可（右二）南下台中參觀國際學校。（翻攝自黃鐙輝臉書）

萁萁透露，去年大女兒就讀國中後，二年級有同學約住宿，便住在學校宿舍，覺得孩子能學習獨立也很好，而原本一家五口平日少了一個人，若要再將兩個兒子送到台中讀書，家裡人口就只剩下夫妻倆，加上黃鐙輝認為，「只要有天份肯讀書，公立學校師資其實也很不錯！」因為黃鐙輝的堅持下，溝通後萁萁也明白老公的想法，就打消念頭，將兒子留在身邊。

萁萁透露之所以會想把兒子送到台中讀書，主要是徐小可打算把在家自學的三寶送回學校讀書，「心想兩家小孩本來就熟識，一起讀書有伴，能互相照應其實也不錯」，卻因黃鐙輝討論分析利弊後，也只能作罷。


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鏡週刊, 黃鐙輝, 萁萁

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