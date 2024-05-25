粉絲買票進場竟沒位！吳克群親自尋人「邀你們當VIP」：機酒都交給我

記者李湘文／綜合報導

歌手吳克群17日在杭州舉辦演唱會，未料有粉絲反映上網買票後，進場卻發現座位沒開放，最後只能在場外站到結束。吳克群得知此事，今（25日）在微博發文尋人，不捨表示「無論是什麼原因造成了這個結果，我都無法容許自己的歌迷買了票卻在場外站著聽歌」，希望能再次邀對方來參加。

▲吳克群日前舉行杭州演唱會。（圖／翻攝自微博／吳克群）

據陸媒《1818黃金眼》報導，一名方姓女粉絲在日前透過購物平台，向自稱「票務代理人」的賣家買了2張吳克群演唱會票，當天也順利地通過檢票進入會場，怎料按照編號找到座位之後，才發現觀眾席邊緣拉了一條警戒線，而自己的座位竟落在線外，是沒有開放觀眾入座的位置。

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因為座位在未開放區域，現場保全人員堅持不讓方女士坐下，她只好趕緊聯繫賣家，對方聲稱會通知主辦方人員過去處理。方女士便走出去等待所謂的「主辦方人員」，但一直到演唱會結束，她還是沒等到任何人前來解決，就這樣站在門外聽完了整場演唱會，向賣家要求退款也被拒絕。

▲有粉絲買了吳克群演唱會的票，到場卻發現座位不能坐。（圖／翻攝自微博／吳克群）

對此，主辦單位承認當天確實有遇到座位安排問題，但只要觀眾出示正規管道購買的票券，他們在現場都已立刻協助換位，也願意予以退票。不過，因為方女士不是從正規管道購買，而是在購物平台上找第三方人員買票，所以主辦單位也無法提供任何幫助。

沒想到，吳克群得知此事之後，25日親自轉發媒體報導，請網友幫他尋找這位方女士：「我剛剛看到這條微博，非常抱歉造成你這樣不良的體驗，無論是什麼原因造成了這個結果，我都無法容許自己的歌迷買了票卻在場外站著聽歌，你們喜歡我的歌，還來現場支持我，就是我最好的朋友。」

▲吳克群尋找杭州演唱會沒座位的粉絲。（圖／翻攝自微博／吳克群）

吳克群向方女士喊話：「請給我一個機會，6.1號邀請你們夫妻來深圳做我的vip，機票酒店都交給我，我會盡全力唱好我的每一首歌曲，給你們一次最棒的演唱會體驗，一起過個開心的兒童節！」而且不只方女士，他承諾只要是遇到同樣情況的歌迷，都可以留言給他，由他親自擔任客服安排處理。

吳克群發文後，不少粉絲驚讚「你真的太好了」、「看到這條微博都起雞皮疙瘩了，好感動」、「做吳克群粉絲有點太幸福了」；但也有人心疼表示「這是賣票方的責任」、「個人行為造成的後果卻要你來買單」、「她是被網上黃牛騙了，呼籲大家買票還是正規渠道購買」。