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鼓鼓求婚大元2個月「嗨秀手上婚戒」：我等不及了！

記者蔡琛儀／台北報導

鼓鼓今年3月在演唱會上，向交往11年的女友大元（林艾璇）求婚成功，他今（25日）出席2024 hito流行音樂獎頒獎典禮，左手無名指上戴著超閃亮的婚戒，被懷疑是否已經登記結婚？鼓鼓澄清還沒，但求完婚想戴著婚戒增添儀式感，重點是看女友喜歡的日子，也有想過在大元11月生日當天去登記，「我也是等不及啦，想趕快公證，這樣她跑不掉。」

▲▼鼓鼓。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲鼓鼓開心秀出手上的婚戒。（圖／記者蔡琛儀攝）

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鼓鼓今天現身，全身滿是幸福氛圍，笑說兩人求婚後依然保持甜蜜，睡覺也抱著睡，被問到「開機」生活，鼓鼓大方說：「我覺得還滿不錯的。」是否會想先拼生寶寶，鼓鼓則說順其自然，但也不排斥趕快當爸爸，「等她準備好當媽媽，我們就往下一步，全部都要看女生。」

他今也分享，一個女生幸不幸福，就是要看她美不美，笑說：「兩個ㄒㄧㄥˋ都要。」被問到有做過什麼讓大元很幸福的事？他透露曾經有次女友逛街看到一頂帽子很喜歡，他立刻偷偷買回家送給女友當驚喜，「可以讓女生一直有驚喜的感覺，很重要。」表示讓女友感到幸福的方法就是：「女生常常說的都不是真的，要非常細心聽出她不小心說出來的話，把她說的話放在心上。」

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