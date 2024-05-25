《哈利波特》影集2026年開播！　丹尼爾雷德克里夫「親曝演出可能性」

記者黃皓瑋／綜合報導

知名系列小說、電影《哈利波特》先前傳出將推出影集，近期官方證實，影集第1季預定於2026年播出，引發大批粉絲期待，也關心《哈利波特》電影演員是否會回鍋演出。不過電影男主角丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe），日前坦言自己「不太可能會演出」，也親揭對於該影集的看法。

▲丹尼爾雷德克里夫坦言自己不太可能演出《哈利波特》影集。（圖／達志影像／美聯社）

丹尼爾飾演哈利波特一角長達10年，形象深植人心，據外媒《E! News》報導，丹尼爾日前出席美國「戲劇聯盟獎（Drama League Award）」頒獎典禮，在受訪時被問到是否會在《哈利波特》影集中現身，他回應「我不那麼認為」，坦言自己演出影集的可能性不大。

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▲丹尼爾雷德克里夫演出《哈利波特》長達10年。（圖／華納兄弟提供）

丹尼爾也透露，他認為《哈利波特》影集的製作人，有意要將電影與影集分隔開來，也直言這樣的做法很明智：「我不知道讓我們（原班人馬）參與其中是否會有效。」雖然可能不會在劇中亮相，但他也表示能以觀眾的身份觀賞影集，讓他很開心。

先前《哈利波特》影集製作公司華納兄弟曾透露，將找來原作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）擔任執行製作人，不過她與電影的3位主演丹尼爾、艾瑪華森（Emma Watson）、魯伯葛林特（Rupert Grint），過去曾因為在性別議題中的立場不同而鬧僵，J.K.羅琳更曾間接表示「難以原諒」丹尼爾與艾瑪華森，公開撕破臉讓不少粉絲感到惋惜。

▲丹尼爾雷德克里夫（左起）、J.K.羅琳、艾瑪華森先前因性別議題鬧翻。（圖／達志影像）