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演《假面騎士》收惡評去死！　村上幸平：看到留言很震撼

記者吳睿慈／台北報導

為迎接《假面騎士系列》第4部平成系列特攝作品《假面騎士555》20周年，推出新作《假面騎士555 20th 復活的天堂》，掀起滿滿回憶殺。主角村上幸平飾演草加雅人首度來到台灣，24日剛抵台馬上與媒體相見歡，當場帶來一段變身秀，聊起過去曾收到惡評攻擊，坦言看到留言很震撼，但角色後來被賜便當後人氣暴漲，他笑說「很期待台灣這邊的粉絲反饋」。

▲▼《假面騎士》收惡評去死！村上幸平：看到留言很震撼。（圖／華映娛樂提供）

▲村上幸平當初演《假面騎士》收惡評罵他去死，坦言看到留言很震撼。（圖／華映娛樂提供）

村上幸平因為參與《假面騎士555》系列的演出打開知名度，24日首度來台，他透露很開心能夠和台灣影迷近距離的見面，他透露一直很想到台灣和影迷們碰面，終於有機會成行，因為扮演的草加是個性很怪的角色，在電視放映時並不受到歡迎，甚至在網路被霸凌留言「草加去死吧！」但在劇情安排草加死後，竟然粉絲爆增，成為最受歡迎的角色之一，所以很期待知道台灣觀眾對草加這個角色的想法。

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▲▼《假面騎士》收惡評去死！村上幸平：看到留言很震撼。（圖／華映娛樂提供）

▲村上幸平首次來到台灣，期待可以吃到小籠包、擔仔麵、牛肉麵等美食。（圖／華映娛樂提供）

村上幸平坦言當初看到留言時很震撼，「心情上非常難受，但我也有想說是因為我把草加演得很好，這樣想就會比較好了」，雖然角色被討厭，但他說：「那時候很多人討厭草加，所以我就決定我要很愛這個角色，心情上有種自己變成草加媽媽的感覺。」

村上表示當初可以加入《假面騎士》系列的演出，知道這是產出很多日本帥哥演員的系列作品，很開心也很意外可以加入演出陣容，另一方面也覺得「我也可以嗎」，此次是他首次到台灣，期待可以吃到小籠包、擔仔麵、牛肉麵等美食，更希望可以喝到台灣啤酒和知名的台灣威士忌。

▲▼《假面騎士》收惡評去死！村上幸平：看到留言很震撼。（圖／華映娛樂提供）

▲村上幸平、白潤音合體變身。（圖／華映娛樂提供）

片商邀來身為《假面騎士》鐵粉的天才童星白潤音，他也大方在觀眾面前表現「變身」的演出，他表示自己很喜歡村上扮演的角色，因為草加變身需要很高的能量，能量不夠是會死亡的，可以算是最強的騎士。村上幸平將在5月24日來台，5月25日及26日於台北、台中及高雄三地舉辦見面會，和全台影迷面對面互動。

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假面騎士, 假面騎士555 20th 復活的天堂, 村上幸平

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