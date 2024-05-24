解婕翎39歲「素顏真面目」入鏡！　自嘲黑眼圈黑翻天…網一看讚爆

記者劉宜庭／綜合報導

女星解婕翎近日在社群網站上分享了一個「懶人5分鐘化妝法」，在影片中，她起初頂著素顏入鏡，雖然自嘲黑眼圈明顯，但凍齡膚況仍令不少網友驚艷不已，意外成為畫面亮點之一。

▲解婕翎大方以素顏入鏡。（圖／翻攝自IG／解婕翎）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲解婕翎示範「懶人5分鐘化妝法」。（圖／翻攝自IG／解婕翎）



▲解婕翎展示完妝成果。（圖／翻攝自IG／解婕翎）

解婕翎分享一種來自小紅書上一位外國大叔教的化妝技法，並親自用自身素顏展示上妝過程與結果：「畫完看起來的感覺，氣色挺好的。有一種皮膚透出的血色感。」她也分享心得：「第一次這樣畫，其實本人看的話，感覺氣色是滿好的，而且滿自然的，大家可以挑戰看看哦。」

文中，解婕翎還特別提醒年輕女孩們，在畫眼睛周圍時，可以先微微幾撇，再暈開看看效果，如果覺得不夠可以再加，這樣就能避免畫得太過，導致看起來像喝醉了一樣。

▲解婕翎現年39歲，仍舊維持甜美齡外表。（圖／翻攝自Facebook／解婕翎）



格外引人注意的是，貼文留言區的網友，幾乎都將目光焦點放在解婕翎的素顏，紛紛大讚「素顏直接逆天根本不用化妝」、「素顏依然很可愛捏」、「素顏好看」、「很少人有人可以素顏就這麼動人，上妝後錦上添花」、「妳要不要改名叫逆齡？」、「誇張，素顏那麼漂亮」。對此，解婕翎本人則謙虛回應「還是要（化妝），素顏真的太苦了」、「黑眼圈黑到翻天，國小就這樣」。