宮鬥是真的！美女主播爆「背後下毒手」內幕　遇主管性騷：從後面撲上來

記者孟育民／台北報導

主播宮鬥情節都是真的！年代MUCH益智節目《百變智多星》近日錄影「主播對決」主題，邀請主播蕭彤雯、簡立喆、張宇、朱琦郁、李依庭、大道奈緒到場進行益智答題，並爆料主播界的鬥爭秘辛。蕭彤雯表示自己在當菜鳥時，曾被資深主播「當空氣」，凡事故意不教她，還曾遭受喝醉主管的職場性騷擾，幸好她警戒心強才逃過一劫。

▲《百變智多星》邀請兩世代主播分組對決，也大爆主播界的鬥爭秘。（圖／年代提供）

蕭彤雯表示，電視劇上的主播宮鬥情節「都是真的」，當她是菜鳥時，需要自己梳化主播妝，有同事的化妝箱會被藏起來，讓同事不能化妝，也遇過資深主播「把她當空氣」，凡事都故意不教她；蕭彤雯進一步表示，曾經有位主管是性騷擾慣犯，有次在她晚班時，主管在外聚餐回公司想借酒裝瘋「從後面撲上來」，還好蕭彤雯早有防備，機靈逃開才沒有讓對方得逞。

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▲蕭彤雯鬆口主播宮鬥內幕。（圖／年代提供）



張宇和朱琦郁則表示，曾經到外地採訪回來，才發現攝影師完全沒按到錄影，責任卻都要主播扛，尤其很多人會「背後下毒手」，例如廠商贊助的衣服會無故「被剪標」，就是要讓主播全都買下來！新聞界的腥風血雨太精彩，令梁赫群欲罷不能地大喊：「還是後面不要答題了？」