朴敘俊被爆換女友了！新對象Lauren Tsai遭起底　崔宇植也有追蹤她

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星朴敘俊曾被爆過與百萬YTR xooos（本名：金秀妍）交往，但他始終未對外公開感情私事，沒想到，兩人緋聞才傳了1年多，他23日被爆換女友了，新對象是美籍華裔Lauren Tsai（蘿倫蔡），曾出演真人秀《雙層公寓：夏威夷》，緋聞曝光主因是他在日本被拍到旅遊照，右邊女生的背包與女方同款，加上好友崔宇植也有追蹤女方，謠言開始瘋傳。

▲▼朴敘俊被爆換女友了，新對象疑似是Lauren Tsai，他在日本拍到背影，右邊女生背的包包與Lauren Tsai同款。（圖／翻攝自推特X、朴敘俊、Lauren Tsai IG）



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朴敘俊被23日先被爆出近日在日本街頭旅遊的照片，巧的是，右邊長髮女生所背的側背包與Lauren Tsai過去貼過的同款，兩人還曾現身於同個展覽裡，並有同款的海邊旅遊照，雙方足跡類似以外，連朴敘俊好友崔宇植都有追蹤她，過多的共通點，令粉絲驚呼「該不會換新女友了」，也有人驚呼「很喜歡Lauren Tsai」。

▲朴敘俊與Lauren Tsai足跡相似。（圖／翻攝自推特X）



事實上，朴敘俊出道以來，曾與白珍熙、朴敏英、xooos等人傳過緋聞，但沒有一段承認過，過去他在記者會上被問到感情狀態，正面回應「這是我的私事」，直接斷了所有記者的好奇心，關於他的緋聞皆無從確認。

▲崔宇植也有追蹤Lauren Tsai。（圖／翻攝自Lauren Tsai IG）



1998年出生的Lauren Tsai現年26歲，以畫家與模特兒身份在圈內活躍，她的人脈極廣，就連IG都有高達100萬追蹤人次，2016年出演《雙層公寓：夏威夷》打開高知名度，擁有一票忠實粉絲支持，長相出眾的她，甚至被封為「零死角美女」。此回朴敘俊爆出換女友，雖然沒有對外證實，但已經在網路上掀起熱烈討論。