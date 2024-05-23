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徐新洋問胡瓜「想和誰一起抽大麻」！　他反拉徐乃麟下水...嚇到冷汗直流

記者孟育民／台北報導

綜藝天王胡瓜踏入網路，開設YouTube頻道「下面一位」，上一集找來昔日戰友徐乃麟，睽違23年再度合體，掀起不少觀眾回憶殺。日前發布新片再續上集，找來兩位的兒子胡釋安、徐新洋，節目中進行親子交換互訪環節，讓胡釋安跟徐新洋當主持人，對兩位綜藝大哥進行辛辣提問，徐新洋對胡瓜直球詢問：「最想和誰一起抽大麻？」徐乃麟在一旁冷汗直流，沒想到胡瓜反應機伶的回：「乃哥！」幽默又有效果的回覆逗得現場一片歡樂。

▲▼徐新洋（左起）、徐乃麟、胡瓜以及胡釋安。（圖／下面一位提供）

▲徐新洋（左起）、徐乃麟、胡瓜以及胡釋安難得同台。（圖／下面一位提供）

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徐新洋再發問，胡瓜本是藝人收入排行榜第一名，但隨後被超過有什麼感想？ 對此徐乃麟跳出來挺老友，表示胡瓜一個節目就抵別人三個，瓜哥永遠是第一！兩人的好交情令人感動。交換問答接著由胡釋安提問徐乃麟，徐乃麟劈頭就開玩笑的發出警告：「你知道我脾氣不好喔！」讓胡釋安當場捏一把冷汗。

徐乃麟被問到人生重來是否還會選擇早婚？浪漫體質的他給了霸氣回覆，直言和現在的老婆是命中注定，胡瓜追問那下輩子呢？肉麻再發言：「人家都說七世夫妻，我們今年是第七世！」

▲▼徐新洋（左起）、徐乃麟、胡瓜以及胡釋安。（圖／下面一位提供）

▲兩位兒子直球訪問爸爸。（圖／下面一位提供）

聊到兩位兒子都有和爸爸在工作上合作的經驗，胡瓜首先喊冤網友都認為他不給兒子機會，胡釋安解釋爸爸其實很常cue他，但本身個性的反應不像胡瓜及姐姐（小禎）反應之快，會有一些跟不上的地方，難免會有一些壓力，但是對他來說是好的機會學習。

除了是父子關係，也是演藝兩世代的交流，胡瓜、徐乃麟關心兒子們會不會在意酸民留言，徐新洋坦言自己不太看，但會有私訊攻擊他是靠爸族，但他也大方回覆：「靠爸是事實！」胡釋安則表示人身攻擊的會略過不看，但有些給予意見的他會自己過濾後認為是好的建議再進行吸收參考。
 



 

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胡瓜, 徐乃麟, 下面一位, 俆新洋, 胡釋安

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