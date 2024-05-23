張基龍復出暴瘦10KG　睽違3年合體惠利再組「九尾狐CP」開口就撒糖

文／妞新聞

「宋慧喬的男人」不是，是我們劇迷的男人回來啦！自《我的大叔》展露頭角、擁有《請輸入檢索詞WWW》、《我的室友是九尾狐》、《現正分手中》等代表作的男神「張基龍」，在去年退伍後，復出作品《雖然不是英雄》在Netflix熱播中，最近他也罕見登上節目展現私下真實的樣貌啦！

https://www.instagram.com/p/CRGv82MLDTa



張基龍登上YouTube網路節目《Hyell's Club》，就是由女團Girl's Day出身、與他合作過人氣韓劇《我的室友是九尾狐》的「李惠利」所主持的，兩人其實早在2014年的韓劇《善巖女高偵探團》中就有對手戲，在2021年的《我的室友是九尾狐》中才正式獨挑大梁扛下男女主角重任，超越物種、年紀，大談人狐之戀，組成的「老人家＋李潭CP」擁有大批擁護者，來看看久違發糖有多甜吧！

睽違3年九尾狐CP合體

老人家暴瘦10KG開口撒糖

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張基龍登上惠利主持的YouTube網路節目《Hyell's Club》。（圖／Youtube／혜리，下同）

穿著格紋針織上衣、梳著乖乖瀏海頭，明明經過軍中洗禮，還是自帶大學帥學長清新氣質的張基龍一臉燦笑登場，一開口就超蘇的甜喊：「小潭～」一秒夢回《我的室友是九尾狐》的超甜場面，「李潭」惠利一看到許久未見的「老人家」張基龍，立刻傻眼大呼：「也瘦太多了吧！」

張基龍語出驚人透露：「因為新作品的關係，比在當兵的時候、之前的狀態瘦了有10KG」，這樣一看，男神果然身形更修長窄瘦，臉蛋稍稍消瘦凹陷，看起來小了不只一號，立刻轉型成散發弱美感的「病態美男」，前後一對比立刻引爆熱議。

歷史級高甜畫報拍攝幕後

惠利自爆：緊張到爆

▲惠利自爆與張基龍日前拍攝高甜畫報幕後。（圖／naver）

當時《我的室友是九尾狐》播出前釋出的情侶畫報，火紅程度曾被譽為：「有沒看過劇的人，但沒人沒看過畫報」，這一對九尾狐CP檔不免俗一起話當年，惠利立刻自爆：「但是要拍攝的時候我超級緊張，因為很少畫報拍攝的經驗，尤其沒拍過情侶畫報，整個人很像故障了一樣」，不過到了現場多虧「模特兒出身」的張基龍自然又專業的表現，讓拍攝成果非常順利成功。

張基龍也超暖大讚：「當時先看到惠利的個人部分拍攝成果，就覺得：『啊～待會一起拍攝一定會很成功』，你的妝髮真的很美」，還不忘驕傲自誇：「我們當時的臉蛋狀況都絕佳」，笑稱因為尬戲結束已經休息充電過才進入拍攝，兩人的互動太有趣了！一定要點進去看完整版節目。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

《我的室友是九尾狐》開播甜到結局！惠利爆料「男友柳俊烈全程監督」，超閃發言引熱議

惠利分手柳俊烈道歉後「首度露面」！遮嘴甜笑＋辣露肩線5近況照曝光，網讚：獨自美麗

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！