獨家／《星光》林道遠轉戰當房仲！嘆「演藝圈不穩定」拉老婆拼事業第二春

記者孟育民／台北報導

藝人林道遠過去因選秀節目《超級星光大道》打響知名度，2015年和靜香結婚，時常上節目分享夫妻日常。今（23日）他宣布迎來事業「第二春」，轉戰在林口當房仲，他接受《ETtoday星光雲》專訪，談到原因：「因為台灣演藝圈比較不穩定，我也想趁年輕有多一點挑戰，我不想等到我40、50歲的時候再來有中年危急，現在還有體力能力就趕快尋找新的，我也沒有放棄演藝圈。」透露準備了半年，老婆未來也可能加入房仲的行列，夫妻倆一起拼事業。

▲林道遠轉戰當房仲，老婆靜香目前也在考試。（圖／翻攝自Facebook／林道遠）

林道遠前年砸下1000多萬在林口買下首間房，房子大約30坪，這也是他加入房仲的原因之一，「我因為在林口買房，然後房價有漲了一些，覺得現在林口是外來移入第一名，很多小家庭首選都在林口，趁現在房市熱潮能不能帶動一波，，看能不能有更穩定的收入。」

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林道遠花費半年時間準備，目前已取得證照，坦言現在就是一張空白紙，從零開始學起，不過他會多去進修，吸收經驗，面對房仲的壓力沒在怕，「我原本想說40歲再轉，但也是需要一陣子，不知道當時體力怎樣，趁現在35、36能賺就賺。」

