《大嘻哈》超夯歌手組限定男團！　台AV女優胎尼炸雙球助陣

▲ SAVAGE. M馬克、FRαNKIE阿法、阿夫Suhf、艾蜜莉AMILI組成限定嘻哈團體。（圖／拍打仔有限公司提供）

記者翁子涵／台北報導

台灣嘻哈男團BSB(A.K.A. Bad Stray Boyz) 推出新單曲《來我家聽 DEMO》，BSB由SAVAGE. M馬克、FRαNKIE阿法、阿夫Suhf、艾蜜莉AMILI四位在節目「大嘻哈時代」中表現亮眼的人氣歌手所組成，源於某次SAVAGE. M馬克的玩笑提議，完全不同性格的他們湊在一起，激盪出不少有趣的創作，歌曲則諷刺某些不事生產的饒舌歌手不把精力放在做好作品，反而肖想騙吃騙喝騙女生的亂象。

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▲▼ BSB邀請女優胎尼助陣新歌MV。（圖／拍打仔有限公司提供）



提到歌曲靈感， SAVAGE. M馬克語帶玄機表示：「我們在創作的時候會產出所謂的DEMO，坊間流傳會有歌手找女生去家裡給她們聽DEMO，這首歌的主題就這樣誕生了。」FRαNKIE阿法則說：「這歌就是在笑一些所謂『饒舌歌手』不把精力和重點放在做好作品，以為可以因為做了幾首歌就肖想騙吃騙喝還有一些額外附加價值。」歌詞直白點出圈內某些檯面上看不見的「故事」。

有趣的是，此次MV更邀請台灣AV女優胎尼擔任女主角，為畫面增添不少看點，對於受邀參演MV，胎尼表示：「很開心可以跟他們一起拍攝，之前看【大嘻哈時代2】時就有關注他們，能夠出演他們的作品非常榮幸！」她更透露對團員們的觀察：「我覺得馬克跟阿法的反差萌蠻可愛的，馬克看起來很兇，但實際上是很會照顧人的溫柔大哥；阿法本人高又帥但偶爾會有為了掩飾害羞的耍帥，靦腆得很可愛。」更虧艾蜜莉AMILI年紀太小，連胸部都不敢看；阿夫Suhf則跟螢幕上沒什麼差異、很健談。