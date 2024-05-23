記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星李瑜美2022年參演《魷魚遊戲》打開知名度，她後來接下《大力女子姜南順》主演，展現可愛俏皮的一面，擄獲大批粉絲。她23日突然在IG釋出一系列台灣旅遊照，並未刻意戴上墨鏡、口罩遮掩，悠閒地穿梭在街頭，馬上就被認出地理位置，令粉絲興奮到尖叫直呼「這在台灣」、「居然來了」、「旅遊愉快」。

▲▼《魷魚遊戲》李瑜美秘訪台灣，秀出街景照粉絲嗨炸。（圖／翻攝自李瑜美IG）



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李瑜美23日突然曬出來台旅遊照，她穿著黑色皮衣外套搭配短裙，並未戴口罩，自由自在地穿梭於街頭，還不忘拍下認證照，站在台灣象徵性的紅綠燈與店家的繁體中文招牌前拍攝，飄出濃濃的「台」味，特別的是，她所貼出的照片裡，她還嘗試了蛋餅早餐，這趟旅遊吃好吃滿，度過休閒的休閒時間。

▲李瑜美把台灣街景拍得很有味道。（圖／翻攝自李瑜美IG）



照片曝光後，吸引大批粉絲留言朝聖，有人認出李瑜美的拍照地點，直指店家位於善導站附近，許多人直呼「想要巧遇」、「居然來台灣了」、「oh my god是來玩的嗎」，不過，她的照片裡路人皆是長袖穿搭，也有網友猜測「應該不是最近的旅遊照」，認為她應該是前陣子已經悄悄來過了。

李瑜美2023年5月曾為工作來過台灣一次，頂著酒紅色俏麗及肩短髮，並表示很期待可以去夜市逛逛吃美食，只是當時她的行程忙碌，並沒有在台久待，如今再次秘訪台灣，一系列照片曝光後，馬上引起熱烈討論。