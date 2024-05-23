快訊／新垣結衣首發聲！星野源公司凌晨氣發聲明「撇2爆料」喊告

記者陳芊秀／綜合報導

日本爆料網紅「滝沢ガレソ（瀧澤加連@tkzwgrs）」昨日（22）發文聲稱超有名女星閃婚男歌手後，男方出軌NHK主播，且報導原本要在新年元旦發表，被公司砸10億日幣（約台幣2.05億元）撤下。日網瘋猜爆料指的是新垣結衣與星野源，星野源凌晨轉發公司AMUSE聲明，新垣結衣罕見發聲！

AMUSE法務部發表聲明，「與星野源有關爆料內容完全不屬實，另外公司也沒有如爆料稱花錢撤下報導」。該聲明表示，無論是否明確指出公司所屬藝人名字，或是暗示，只要是虛假內容，這些行為皆構成誹謗及其他違法行為，「針對這些名譽損害及其他違法行為，我們公司及相關藝人將考慮採取包括法律手段在內的對應措施。敬請大家不要被有揣測和虛假的發文所迷惑。」

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▲星野源轉發公司AMUSE聲明。（圖／翻攝自星野源X）

▲星野源公司否認爆料內容，否認花錢撤報導。（圖／翻攝自AMUSE法務部X）

同時網友發現，新垣結衣官方X，自介也有澄清聲明，「沒有火的地方像是冒出了煙，那些引發騷動的謠言不是事實。感謝所有關心我們的人，請不必擔心」。

新垣結衣自2022年開設官方X，目的是為了杜絕仿冒假帳號而設，帳號並不會更新動態。但是婚變爆料一夜炸翻日網，罕見透過自介發聲。

▲新垣結衣官方X自介發澄清文。（圖／翻攝自X）