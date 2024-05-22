Matzka喊話要減肥　自曝真實體重「竟有105kg」！

記者蔡琛儀／台北報導

原民歌手Matzka將在8月3日舉辦個人首場大型演唱會，今（22日）舉辦記者會，身型壯碩的他，自爆體重達105公斤，因此被拱為了演唱會要瘦10公斤，自曝很愛吃的他，直呼比唱歌壓力還大，但他相當隨性，認為就算沒有達到目標也沒關係。

▲▼Matzka自爆體重達105公斤。（圖／記者蔡琛儀攝）

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Matzka老婆也相當樂觀看待他要減肥這件事，「她說從來沒看我帥過。」雖然老婆每天都替他料理三餐，但Matzka打趣說自己下午、晚上還會跑出門偷吃東西。但他平常還是會上健身房、游泳，也因此讓人幾乎看不出他實際上體重破百。

此外，他近期開始吃素，目前已經嘗試吃了約一個月，「嘗試看有沒有什麼變化，就想試試看這感覺。」被問到是否真的有改變，他幽默表示：「什麼改變嗎？心情不好，這也不能吃那也不能吃，跟朋友聚餐說欸這你不能吃，只能吃個薯條。」

▲卜學亮前來力挺Matzka。（圖／記者蔡琛儀攝）

今同錄節目《我的明星村長》的卜學亮更特地站台支持Matzka，卜學亮鼓勵他可以在演唱會上多講笑話，因為Matzka在錄節目時說的話都很有趣，至於是否會邀請卜學亮擔任演唱會嘉賓，Matzka說還在討論嘉賓人選中，但像是天后張惠妹還有A-Lin也是他希望合作的對象，不忘對著鏡頭喊話：「一人一票救救Matzka！」演唱會將於8月3日於台北流行音樂中心舉行，購票洽Tixfun。